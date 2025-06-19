Diyetisyen Burcu Üstad Arda, sınav sürecinde uygulanabilecek sağlıklı ve dengeli beslenme önerilerini paylaştı. Arda, bu dönemde vitamin ve mineral kontrolünün şart olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Diyetisyen Burcu Üstad Arda, sınav hazırlık sürecinde sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı.

Yoğun tempoda enerji için şekerli gıdalara yönelim artarken, dengeli beslenme zihinsel performansı destekliyor ve sağlık sorunlarını önlüyor.

Diyetisyen Arda, sınav döneminde B12, D vitamini, demir ve glikoz seviyelerinin düzenli kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. “B12 eksikliği, hafıza ve odaklanmayı olumsuz etkiler. Hayvansal gıdalardan alınan B12, sinir sistemi için kritik” dedi.

ZİHNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER

Avokado, ceviz, yaban mersini, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, balık ve çiğ kuruyemişler zihinsel performansı arttırdığına dikkati çeken Diyetisyen Arda, “C vitamini yüksek kırmızı biber, turunçgiller, brokoli ve kuşburnu bağışıklığı destekler” dedi.

Arda, "Sınav stresi serotonin düşüşüne yol açarak şekerli gıdalara yönelimi artırıyor. “Muz, çilek ve kuruyemiş gibi sağlıklı seçenekler serotonin üretimini destekler, kan şekeri dalgalanmalarını önler” diye konuştu.

KAHVALTI ATLANMAMALI

3 ana ve 2-3 ara öğün öneren Arda, "Ara öğünlerde meyve, yoğurt, kepekli sandviç gibi sağlıklı seçenekler tercih edilmeli. Haftada 2-3 kez balık, her gün 3-4 ceviz ve düzenli su tüketimi beyin sağlığı için önemli" dedi.

Akşam yemeği ile kahvaltı arasındaki uzun süre nedeniyle kahvaltının önemine dikkat çeken Burcu Üstad Arda, “Süt, yumurta, peynir, tam tahıllar ve mevsim meyveleriyle hazırlanan kahvaltı, zihinsel performansı yükseltir” diyerek sınav öncesi beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

Alışılmadık veya dışarıda yemeklerden kaçının.

Gaz yapan kurubaklagil ve lahana gibi besinleri tüketmeyin.

Şerbetli tatlılar yerine meyveli sütlü tatlılar tercih edin.

Akşam kafein alımını durdurun, tuzlu yiyecekleri sınırlayın.