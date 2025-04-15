Televizyon ekranının fenomen dizisi “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” adıyla 22 yılın ardından bu kez sinema filmi olarak izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - . Başrollerini İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat’ın paylaştığı proje, Poll Films-Polat Yağcı yapımcılığında Mustafa Kotan’ın yönetmenliğinde orijinal oyuncu kadrosuyla sinema salonlarında yerini alacak.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından ‘Sihirli Annem’, yıllar sonra yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 2003 yılında yayın hayatına başlayan ve her yaştan izleyicinin gönlünde taht kuran fenomen dizi, orijinal oyuncu kadrosuyla sinema filmi olarak beyazperdeye dönüyor.

Hayranlarını şimdiden heyecanlandıran, büyük ses getirecek “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminde, dizide bulunan bütün oyuncular rol alacak. Filmde, “Betüş” karakterine yine İnci Türkay hayat verirken, usta oyuncu Nevra Serezli ‘Dudu Peri’, Şahap Sayılgan ‘Sadık’, Gül Onat ‘Perihan’, Ayşen İnci ‘Periliçe’, Jess Molho ‘Yavuz’, Süeda Çil ‘Firuze’, Tiraje Başaran ‘Pakize’ rolleri ile seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı yapımın yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturuyor. Sinema filminin oyuncu kadrosuna sürpriz isimler de dahil olacak.

“Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” periler ve fanilerin dünyasında geçen yepyeni bir macerayı ele alıyor. Aile, sevgi, birlik ve kahkaha dolu büyülü yolculuk, izleyenlere nostalji rüzgârı yaşatırken hem güldürecek hem de duygulandıracak.