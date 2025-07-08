Meteoroloji verileriyle artan sıcaklar, güneş çarpması tehlikesini yükseltti. Uzman Dr. Narmın Huseyınzada'dan hayat kurtaran önlem öneriler geldi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası vatandaşları zorluyor.

Meteoroloji verilerine göre, özellikle 10.00-16.00 saatlerinde dışarıda uzun süre kalmak, güneş çarpması gibi ciddi sağlık risklerine yol açıyor.

Güneş çarpması, tedavi edilmediğinde organ yetmezliğine ve ölüme kadar ilerleyebiliyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Narmın Huseyınzada, alınacak basit önlemlerin hayati önemde olduğunu vurguladı.

GÜNEŞ ÇARPMASI TEHLİKESİ

Güneş çarpması, vücut ısısının 40 dereceyi aşmasıyla beyin ve organların zarar görmesi sonucu ortaya çıkıyor. Sıcak-nemli hava, yoğun aktivite veya yetersiz sıvı alımı riski artırıyor.

Dr. Huseyınzada, “Bu durum halsizlikten öte, nörolojik bozulma ve kalıcı hasarlara yol açabilir” uyarısında bulunurken, belirtiler arasında yüksek ateş (39°C üzeri), baş ağrısı, kuru cilt, kas krampları, bulantı, hızlı nabız, nöbet veya bayılma yer alıyor. Erken müdahale için gölgeye alma ve acil yardım çağrısı kritik.

Risk Grupları ve Korunma

Bebekler, 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalar, açık havada çalışanlar, sporcular ve alkol/ilaç kullananlar daha savunmasız. Dr. Huseyınzada bu kesim içinde, “Yaşlıları yalnız bırakmayın, termal denge zayıflıyor” dedi.

Korunma için 10.00-16.00’da güneşe çıkmaktan kaçınılması gerektiğini ifade eden Dr. Huseyınzada, "Açık renkli giysiler, şapka, güneş gözlüğü kullanılmalı, bol su içilmeli, gölgede kalınmalı ve fiziksel aktiviteler sınırlandırılmalı. Güneş çarpması durumunda kişi serin ortama alınmalı, soğuk kompres uygulanmalı, giysiler gevşetilmeli ve 112 aranmalı. Evde kafeinden kaçınılmalı, su içeriği yüksek gıdalar tercih edilmeli, uyku ortamı serin tutulmalı ve ağır yemeklerden uzak durulmalı" dedi.