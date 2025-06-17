Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, sessiz kalp krizlerinin fark edilmeden geçirilebileceğini belirterek, düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı yaşamın hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, kalp krizlerinin her zaman göğüs ağrısı, kol uyuşması veya nefes darlığı gibi belirgin belirtilerle ortaya çıkmadığını, “sessiz kalp krizi” olarak bilinen durumun yaygın olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Koylan, “Sessiz kalp krizinde kişi atağı fark etmeyebilir, bu da ciddi risk oluşturur. Düzenli sağlık kontrolleri, dengeli beslenme, sigara ve alkolden uzak durma, stres yönetimi ve günde 30 dakika yürüyüş gibi alışkanlıklar kalp sağlığını korur” dedi.

TESADÜFEN FARK EDİLİYOR

Prof. Dr. Koylan, sessiz kalp krizlerinin özellikle diyabet hastaları, kadınlar, 65 yaş üstü bireyler, ailede kalp hastalığı öyküsü olanlar, yoğun stres yaşayanlar ve sigara kullananlarda sık görüldüğünü belirtti.

Belirtilerin hafif olduğu için mide rahatsızlığı veya yorgunluk sanılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Koylan, "Çoğu zaman EKG, kan testleri veya rutin kontrollerle geçmişte kriz geçirildiği ortaya çıkar" dedi. Koylan, sessiz kalp krizinin belirtilerinin grip veya yorgunlukla karıştırılabildiğini, özellikle kadınlar ve yaşlılarda klasik belirtilerin görülmeyebileceğini vurguladı.

“Halsizlik, baş dönmesi, soğuk terleme veya hazımsızlık gibi belirtiler ciddiye alınmalı. Risk grubundakiler vakit kaybetmeden doktora başvurmalı,” dedi. Gerektiğinde EKG, troponin testi, efor testi veya ekokardiyografi gibi yöntemlerle tanı konulabileceğini ekledi.

SESSİZ KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Prof. Dr. Koylan söz konusu belirtileri şöyle sıraladı:

Sebepsiz sırt, çene veya boyun ağrısı

Sürekli halsizlik ve bitkinlik

Mide bulantısı, şişkinlik veya hazımsızlık

Nedensiz soğuk terleme, özellikle geceleri

Baş dönmesi ve baygınlık hissi

Basit aktivitelerde zorlanma

Hafif göğüs sıkışmaları