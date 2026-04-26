Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Şenliği, çocukların en keyifli anlarına sahne oldu. Kurulan etkinlik alanlarında bazı çocuklar aşçı önlüğü giyerek kendi kruvasanlarını süslerken, bazıları ise yaratıcı hayal güçlerini kullanarak kendi anahtarlıklarını yaptı. İtfaiye parkuru ise etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı'nda kurduğu etkinlik alanı, hafta sonu dolup taşıyor. Büyükşehir'in çocuklara hem eğlence hem de deneyim kazandıran uygulamaları arasında yer alan itfaiye parkuru ise miniklerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Küçük kahramanlar parkurda görev alırken ortaya renkli ve heyecan dolu görüntüler çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından hazırlanan özel parkur, gün boyunca çocukların en çok vakit geçirmek istediği alanlardan biri oldu. Farklı etaplardan oluşan parkurda minikler; denge, hız ve dikkat gerektiren görevleri büyük bir heyecanla tamamladı.

KRUVASAN YAPIP YEDİLER

Eğlenceyle öğrenmenin bir araya geldiği parkurda çocuklar, yangınla mücadeleye dair temel becerileri deneyimleyerek öğrendi. Her etabı başarıyla geçen minikler kendilerini gerçek birer itfaiyeci gibi hissederken, ortaya çıkan görüntüler şenliğin en heyecanlı anları arasında yer aldı. Yine etkinlik alanında bulunan Kruvasan Süsleme Atölyesi'nde ise çocuklar kendi kruvasanlarını ortaya çıkardı. Kendi keyiflerine ve zevklerine göre kruvasan tasarlayan minikler, daha sonra onları afiyetle yedi.