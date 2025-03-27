Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında SEKA Kâğıt Müzesi’nde Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, düzenlediği Ramazan programıyla çocuklar ve aileleri bir araya getirdi. Usta tiyatrocu Hüseyin Dilan ve yardımcısı Salih Banazılı’nın sahneye koyduğu Karagöz ve Hacivat gölge oyunu çocukları eğlendirdi.

SEKA Kâğıt Müzesi Makine Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklara özel hazırlanan gölge oyunu büyük beğeni toplarken, hem küçükler hem de ebeveynler eğlenceli vakit geçirdi. Bu özel program, Ramazan’ın manevi atmosferini sanatla buluşturarak hem bireylerin hem de ailelerin bir araya gelmesine olanak sağladı.

Etkinlik aynı zamanda geleneksel kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. SEKA Kâğıt Müzesi bu tür etkinliklerle kültürel mirası yaşatmaya ve paylaşmaya devam edecek. Etkinliğe katılan aileler, programın bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Gösteri sonrasında çocuklara şeker ikram edilmesi ise yüzlerde tebessüm bıraktı.