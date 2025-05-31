Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sarısu Kadınlar Plajı’nı yeni sezonda da binlerce kadına güvenli, konforlu ve keyifli bir sosyal yaşam alanı olarak sunmaya hazırlanıyor. Sarısu Kadınlar Plajı’nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Plaj 1 Haziran Pazar gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANET A.Ş. tarafından işletilen Sarısu Kadınlar Plajı, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kapsamlı bir bakım sürecine girdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, kış aylarında deforme olan alanlarda bakım ve onarım işlemleri yapılırken, ağaç budama ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca alanda; sinek kapanları kurulumu, lavabo, su birikintileri ve rögar deliklerinin ilaçlanması, boyama, şezlong kurulumu gibi çalışmalar da yapıldı. Yaz sezonu öncesinde başlatılan hummalı çalışmaların tamamlanmasının ardından, Sarısu Kadınlar Plajı sezona hazır hale geldi. Kadınlar Plajı 1 Haziran Pazar günü kapılarını açacak. Plaj 09.00-19.00 saatleri arasında yalnızca kadınlara, 19.00’dan itibaren tüm halka açık olacak.

KADINLARA ÖZEL SOSYAL YAŞAM ALANI

Girişin ücretsiz olduğu Sarısu Kadınlar Plajı, günün belli saatlerinde, sadece kadınlara özel hizmet vermesiyle dikkat çekiyor. Cankurtarandan güvenliğine, temizlik personelinden restoran ve kafe çalışanlarına kadar tüm personelin kadın olduğu plajda, misafirler güvenli ve huzurlu bir ortamda denize girmenin yanı sıra, piknik alanlarında da keyifli vakit geçirme imkanı buluyorlar. Plajda yer alan restoran, kafe, butik gibi sosyal alanlar da ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet veriyor. Sarısu Kadınlar Plajı, bu yaz da her yaştan, binlerce yerli ve yabancı kadının ziyaret ettiği bir tesis olacak.