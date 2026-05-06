Sakarya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toyota iş birliğiyle düzenlenen trafik konulu resim yarışmasında 20 öğrenci ödül aldı. Törende dereceye girenlere çeyrek altın ve boya seti takdim edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. iş birliğinde düzenlenen 'Trafikte Araçlar ve Yayalar, Uyulması Gereken Kurallar' konulu resim yarışması, Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında geniş katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem çerçevesi doğrultusunda hayata geçirilen etkinlik ile öğrencilerde erken yaşta trafik bilinci oluşturulması, toplumsal kurallara uyum, sorumluluk alma ve güvenli yaşam alışkanlıklarının kazandırılması hedeflendi. Bu kapsamda düzenlenen yarışma, öğrencilerin yalnızca trafik kurallarını öğrenmelerine değil, aynı zamanda duygu ve düşüncelerini sanatsal yollarla ifade edebilmelerine de imkân sundu.

Sakarya genelindeki resmi ve özel ilkokullarda öğrenim gören 2. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olarak gerçekleştirilen yarışmaya yaklaşık 200 öğrenci başvuruda bulundu.

Öğrencilerin 'Trafikte Araçlar ve Yayalar' temasını ele aldıkları eserler, alanında yetkin değerlendirme komisyonu tarafından titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda özgünlük, anlatım gücü ve konuya uygunluk kriterleri doğrultusunda en başarılı 20 eser ödül almaya hak kazandı.

Dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreni, Adapazarı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen Trafik ve İlk Yardım Haftası programı kapsamında yapıldı. Program süresince ödül alan eserler vatandaşların beğenisine sunularak sergilendi. Öğrencilere başarılarının teşvik edilmesi amacıyla çeyrek altın ve boya seti takdim edildi.