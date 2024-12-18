Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin en uzak noktalarında dahi ulaşım ağlarını sil baştan yenilediği asfalt hamlesi kapsamında Bilecik sınırında yer alan Şehren ve Çamlık Mahallesi’nde 3 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla yepyeni bir yüze kavuşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal alanlardaki grup yollarını tek tek yeniliyor.

Ekiplerin son durağı Sakarya’nın en güneyinde bulunan şehir merkezine en uzak nokta olan Şehren ve Çamlık mahallelerini sıcak asfaltla buluşturdu.

Bilecik sınırında

Tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın yoğun olarak sürdürüldüğü bölge halkı için nefes olan grup yolu Bilecik sınırına en yakın noktada bulunuyor. Uzakları yakın eden Büyükşehir, grup yolundaki ilk etap çalışmalarını tamamladı.

5 bin 500 ton sıcak asfalt

İlçe merkezi ile hızlı ve güvenli sürüş bağlantısıiçin hummalı şekilde çalışan YOL-BAK ekipleri, 3 kilometrelik ilk etap çalışmalarını toplamda 5 bin 500 ton sıcak asfaltserimiyle tamamlayarak iki mahalleye ulaşımı sağlayan grup yoluna yepyeni bir yüz kazandırdı.

Uzaklar yakın oluyor

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Uzakları yakın etmek için çıktığımız bu yolda, şehir merkezimize en uzak noktada bulunan Şehren-Çamlık grup yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoğun olarak tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın sürdüğü bölgemizin 3 kilometrelik grup yolunu 5 bin 500 ton asfalt kullanarak yenileyeceğiz. Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli seyahatin tadını çıkarırken, ekonomik faaliyetleri de aksamaya uğramayacak. Geyve ve bölge halkımıza hayırlı olsun” denildi.