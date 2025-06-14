Sakarya'da ortaokul öğrencileri, bal kabağı atığından çevreye zarar vermeyen biyoplastik elde etti.SAKARYA (İGFA) - Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi biyoloji öğretmeni ve öğrencileri, TÜBİTAK desteğiyle bal kabağı atıklarından biyoplastik üretmek için proje geliştirdi. Proje kapsamında üretilen biyoplastik, bir süre sonra toprağa karışarak doğal gübre görevi görüyor.

Projeyle doğada çözülebilen, çevre dostu biyoplastikler sayesinde toprak kirliliğinin önlenmesi, su kaynaklarına karışan mikroplastik miktarının azaltılması, petrol türevli plastiklerin üretimlerinden kaynaklı karbon salınımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Erdal Erdem, öğrencilerin "2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" kapsamında Sakarya'nın coğrafi işaretli bal kabağı atıklarından doğaya faydalı ve zararı bulunmayan biyoplastik ürettiğini belirtti.

Üretilen biyoplastiğin çeşitli tohumların, gıda ürünlerinin saklanması ve fidanların toprağa ekilmesinde de kullanıldığını anlatan Erdem, "Biyoplastik toprağa ekildikten bir süre sonra kendiliğinden eriyor." dedi.