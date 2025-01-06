Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri tiyatro, panel ve dinletiyle dolu dizgin başlıyor. Ankara Devlet Tiyatrosu Karga ile Ayı adlı çocuk oyunu, Hoşça Bak Zatınakonulu panel vesantur sanatçısı Sedat Anar’ın dinleti programı 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Büyükşehir, etkinliklere tüm Sakarya’yı davet etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak Kültür-Sanat etkinlikleri dolu dizgin başlıyor. 2024 yılında birbirinden değerli programlarla bir araya gelen Sakaryalı sanatseverler, yeni yıla tiyatro, panel ve dinletiyle “merhaba” diyecek.

7 Ocak Salı günü düzenlenecek yılın ilk kültür sanat etkinlikleri yine Sakaryalı kültür-sanat dostlarını aynı çatı altında buluşturacak.

“Karga İle Ayı”

Ocak takvimi Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Karga ve Ayı” adlı çocuk oyunuyla başlayacak.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 11.00 ve 14.00 olmak üzere iki seansla sahnelenecek oyun, eğlenceli ve öğretici hikayesiyle çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

Hoşça Bak Zatına

Günün ikinci etkinliğinde ise Osmanlı Divan Edebiyatının önemli isimlerinden Şeyh Galip, vefatının 226. yılında düzenlenecek “Hoşça Bak Zatına” adlı panelde anılacak.

Yazar Victoria Rowe Holbrook, Şair Ercan Yılmaz, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Prof. Dr. Türkan Alvan, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Veli Kılıçarslan’ın konuşmacı olarak katılacağı panelde usta şairin yaşamı ve eserleri konuşulacak. Panel Ofis Sanat Merkezi’nde saat 17.00’da başlayacak.

Sedat Anar kulakların pasını silecek

Günün son etkinliğinde ise sanatseverler ruhun gıdası olan müzikle buluşacak.

Ziya Taşkent Konser Salonu’nda düzenlenecek dinleti programında Santur sanatçısı Sedat Anar sahne alacak.

Saat 20.00’da başlayacak Galip Dede Besteleri konserinde Geleneksel Türk müziğinin sevilen eserleri, sanatçının yorumu eşliğinde dinleyicilerle buluşacak.

Tiyatro (Çocuk Oyunu)

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi / 11:00-14:00

Karga ile Ayı - Ankara Devlet Tiyatrosu

Panel

OSM / 17:00

Konu: “Hoşca Bak Zatına” Vefatının 226. Yılında Şeyh Galip

Konuklar: Victoria Rowe Holbrook, Ercan Yılmaz, Ömür Ceylan, Türkan Alvarı, Veli Kılıçarslan, Yılmaz Daşçıoğlu

Dinleti

Ziya Taşkent Konser Salonu / 19:00

Konuk: Sedat Anar