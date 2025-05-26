Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri 1 film 1 söyleşi programıyla devam edecek. 27 Mayıs Salı günü OSM’de gerçekleşecek etkinlik 19.00’da başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, 1 film 1 söyleşi buluşmasıyla devam edecek.

Diyet filmiyle başlayacak

Bu kapsamda 27 Mayıs Salı günü Ofis Sanat Merkezi’nde Türk sinemasının önemli yapıtlarından biri olan Ömer Lütfi Akad, “Diyet” filmi izlenecek. Sinemaseverlere nostaljik bir deneyim sunacak gösterim saat 19.00’da başlayacak.

Ömer Lütfi Akad ve Türk Sineması

Film gösteriminin ardından düzenlenecek söyleşi, yapımcı ve akademisyen Fuat Erman’ın katılımıyla gerçekleşecek. “Lütfi Ömer Akad ve Türk Sineması Üzerine” başlığıyla yapılacak bu söyleşi, sinemanın estetikten toplumsal anlatıya uzanan boyutlarını tartışmaya açacak.

Sinemaseverler, bir sinema ustasının izleri üzerinden Türkiye sinemasının dönüşümünü düşünme fırsatı bulacak.