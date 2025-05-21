Sakarya Büyükşehir Belediyesievlilikte 30 yılı geride bırakan çiftler için ücretsiz check-up hizmeti sunacağını duyurdu. Başvurular Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nden alınacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi15-21 Mayıs Uluslararası Aile Haftasında, aile yapısını güçlendirmek ve halk sağlığına katkı sunmak amacıyla yeni bir çalışma başlattığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekûn desteklenmesi amacıyla 2025 yılı ‘Aile Yılı’ ilan edilmişti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde yürütülecek çalışma kapsamında, evlilikte 30 yılı aşan çiftlere ücretsiz check-up hizmeti sunacağını duyurdu.

BAŞVURULAR 16 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Buna göre ücretsiz check-up hizmeti için başvurular 16 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde alınacak başvurularda çiftler evlilik cüzdanlarıyla birlikte kayıt yaptırarak Tıp Merkezi’nde sıra beklemeden sağlık taramasından geçebilecek.

Tıp Merkezi’nde sağlanacak check-up hizmeti kapsamında çiftlere muayene, laboratuvar testleri, röntgen, EKG, odiometri (işitme testi) ve SFT (solunum fonksiyon testi) gibi kapsamlı taramalar ücretsiz olarak sunulacak.