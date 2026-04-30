Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 5 gün boyunca etkili olması beklenen yağışlara karşı yağmursuyu hatları, ızgaralar ve menfezler üzerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarıları üzerine 16 ilçede hazırlıklarını tamamladı. Şehrin altyapı güvenliğini sağlamak ve yağmur suyunu kayıpsız kaynaklara ulaştırmak için 7/24 esasıyla olası olumsuzluklara karşı anlık müdahale planlarını oluşturuldu.

Yağış süresince nöbetçi ekiplerin yanı sıra tüm personel teyakkuz halinde olacak. Olası su birikintileri ve olumsuzluklara karşı anlık müdahale ekipleri belirlenen noktalarda göreve hazır bir şekilde beklemeye başladı.

16 İLÇE YAĞIŞLARA HAZIR

Şehrin 16 ilçesinde eş zamanlı olarak yürütülen hazırlıklar kapsamında yağmur suyu hatlarının sorunsuz çalışması için kritik noktalarda temizlik ve kontrol işlemleri tamamlandı. Altyapı hatları, ızgaralar ve menfezler titizlikle incelenerek yoğun yağış anında su tahliyesinin kesintisiz yapılması garanti altına alındı.

ALO 185 İLE ANLIK ÇÖZÜM

Vatandaşlardan gelecek talepleri hızla sonuçlandırmak amacıyla Alo 185 Çağrı Merkezi 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verecek Saha ekipleriyle koordineli şekilde çalışan Çağrı merkezi vatandaşların her türlü bildirimini anlık olarak ilgili birimlere aktararak hızlı çözümler üretecek.