İzmit Belediyesi, kendi üretim tesisinde yetiştirdiği istiridye mantarlarını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 'Üreten Kent İzmit' vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında proje üretmeye devam ediyor.

Belediyeye ait mantar üretim tesisinde yetiştirilen istiridye mantarları, kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinliğe İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni de katılırken, vatandaşlar projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek belediyeye teşekkür etti.

İzmit Belediyesi yerel üretimi teşvik eden bu tür uygulamalarla hem üretime katkı sağlamayı hem de vatandaşlara destek olmayı sürdürecek. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından hasadı yapılan protein açısından zengin istiridye mantarları, Fethiye Caddesi girişinde kurulan stantta vatandaşlara sunuldu. Yoğun ilgi gören dağıtımda birçok vatandaş ücretsiz olarak mantar alma fırsatı buldu.