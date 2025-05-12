Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde düzenlenen özel programa katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya çölyak hastaları ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Alemdar, Demokrasi Meydanı’nda çölyak hassasiyeti olanlar için glütensiz ürünlerin yer alacağı bir noktayı hizmete alacakları müjdesini verdi. Alemdar, “Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki, sizlerin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Bu anlamda bizler de yaşadığınız zorluklara kayıtsız kalmayacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde Büyükşehir’in anlamlı ve özel organizasyonundaçölyak hastaları ve aileleriyle buluştu.

Sakarya’da ikamet eden çölyak hastaları ve yakınlarının yoğun ilgi gösterdiğiprograma, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, Şube Müdürü İbrahim İkiz ve Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Metin Çoban katıldı.

GLUTENSİZ ÜRÜNLER TEMİN NOKTASI

Alemdar, çölyak hastalığıyla mücadele eden her bir vatandaşın yanında olduklarını vurgulayarak önemli bir müjdeyi paylaştı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda glütensiz ürünlerin yer alacağı, çölyak hassasiyeti üzerine üretilen birçok gıda ürününü satılacağı bir nokta oluşturulacağını açıklayan Alemdar, sürecin 2 haftalık süreç içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN ANLAMLI ADIM

Alemdar başlatılan çalışmayla ilgili bilgi verirken, “Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki, sizlerin yaşadığı zorlukları biliyoruz.Bu anlamda bizler de yaşadığınız zorluklara kayıtsız kalmayacağız. Bu kapsamda en kısa süre içerisinde Demokrasi Meydanı’nda Çölyak hastalarımız için temel gıda ürünlerinin bulunacağı bir alan oluşturacağız. Ekiplerimiz gereken hazırlıkları yapacak ve kısa sürede bu ürünler vatandaşlarımızla buluşacak” ifadelerini kullandı.

“ZORLUKLARI EL ELE HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Alemdar şöyle dedi: “Hepimizin hayatında farklı imtihanlar var. Bizim görevimiz, sizlerin emaneti olan bu şehirde sizlerin taleplerine kulak vermek ve çözümler üretmektir. Sizlerin verdiği bu kıymetli mücadelede Rabbim kolaylık versin. Unutmayın, bizim hem kapımız hem de gönlümüz sizlere her zaman açık. İnşallah hayatımızda gelişen zorlukları el ele vererek hep birlikte aşacağız”

Görüşmede katılımcıların taleplerini dinleyen Alemdar, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

