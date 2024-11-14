Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Takvimi birbirinden keyifli, bilgilendirici ve sanata farklı bir perspektif çizen programlara sahne oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat takvimi kapsamındaSAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen “Aşk Derinlerde Onbaşı” tiyatro oyunuyla Sakaryalı sanatseverlere duygusal bir akşam yaşattı.

OyunBozan Atölye'nin hazırladığı, Yaşar Elmas'ın yönettiği "Aşk Derinlerde Onbaşı" oyunu, Osmanlı’dan sonra Kudüs nöbetini 55 yıl boyunca sürdüren Iğdırlı Onbaşı Hasan’ın hayatını anlattı.

Büyük bir vefa örneği sergileyen Onbaşı Hasan’ın hikâyesi, Filistin’e duyulan derin bağlılığı güçlü bir anlatımla gözler önüne serdi ve izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

“FİLİSTİN BİZİM BİR PARÇAMIZ”

Oyun sonunda izleyicilere seslenen yönetmen Yaşar Elmas, Iğdırlı Onbaşı Hasan’ın hikâyesini yaymalarını isteyerek, Filistin topraklarının bizlere yabancı olmadığını ve bu toprakların tarihsel olarak bizlerin bir parçası olduğunu vurguladı. Sakaryalı izleyiciler, bu güçlü anlatı karşısında duygu dolu anlar yaşadı.