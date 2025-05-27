Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü sebebiyle 3 Haziran Salı günü Aziz Duran Parkı’nda çocukların çok seveceği “Oyuncak Dönüşüm Festivali” düzenleyecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri ile çocuklara yeniden kullanımı öğretiyor, geri dönüşümün yararlarını görmelerini sağlıyor.

3 HAZİRAN’DA AZİZ DURAN PARKI’NDA

Farkındalık çalışmalarının son örneği Aziz Duran Parkı’nda renkli, eğlenceli ve öğretici bir festival ile gerçekleştirilecek.

Çocuklara, 3 Haziran’da Dünya Çevre günü sebebiyle park içerisinde gün boyu düzenlenecek festivalde çevre bilinci aşılanacak; paylaşma, değiştirme ve yeniden kullanma parolalarıyla eğlenceleri zirveye çıkarılacak.

BAĞIŞ, TAKAS VE YENİDEN TASARIM

Avrupa Birliği (AB) Yeşil Hafta, özel ve kamu sektöründe yer alan kuruluşlar tarafından çevre dostu ve sürdürülebilir projelerin her yıl gerçekleştirildiği bir sosyal sorumluluk programıdır. AB Yeşil Hafta 2025’in bir parçası olarak planlanan festivalde çocuklar, kullanmadıkları oyuncakları ‘Bağış Köşesi’ne bırakabilecek, ‘Takas Alanı’nda başka oyuncaklarla değiştirebilecek ve ‘Onarım Atölyesi’nde hasarlı oyuncakların tamirine eşlik edebilecek.

Festival alanında ayrıca ‘Yeniden Tasarım Köşesi’ kurulacak ve çocuklar burada yaratıcılıklarını kullanarak atıkları yeni hallerine dönüştürebilecek.

EĞLENİRKEN ÖĞRENECEKLER

Festival boyunca çocuklar için oyun alanları oluşturulacak, çevre temalı çizgi filmler gösterilecek ve uzman ekipler tarafından çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimler verilecek.

Toplanan oyuncaklar Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

DOĞA DOSTU SONSUZ OYUN: YENİ BİR ŞANS

“Doğa Dostu Sonsuz Oyun: Yeni Bir Şans” sloganıyla gerçekleştirilecek Oyuncak Dönüşüm Festivali ile atık miktarının azaltılması ve çocuklarda paylaşma, sorumluluk ile çevre duyarlılığı gibi değerlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sakaryalı çocukların ve ailelerinin davet edildiği festival tamamen ücretsiz olacak.