Sakarya'da hayatın her alanında vatandaşa hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, vatandaşlara şifa dağıtıyor. Bayram tatili dönüşünde günlük hasta sayısının ortalama 500’lerden bine yükseldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, teknik altyapısı, uzman hekim kadrosu ve kalifiye personeliyle vatandaşlara şifa dağıtıyor.

Tıp Merkezi’nde faaliyet gösteren göğüs hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, diş, dâhiliye, ortopedi, nöroloji, beyin cerrahi, psikolog, diyetisyen ve genel cerrahi alanında ortalama günlük ortalama 500 hastaya hizmet veriliyor. Ancak bu rakam, bayram tatilinde vatandaşlar arasındaki yoğun temasla artan hastalıklar nedeniyle tatil boyunca günlük 1000 hastaya kadar yükseldi.

Tatilin mevsimsel geçiş sürecine denk gelmesi, bakteriyel ve viral enfeksiyon bulaşının artması nedeniyle gelen kişi sayısının arttığı Tıp Merkezi, tatil ardından ilk mesai gününü yoğun geçirdi. Kadrosunda 12 doktor 2 psikolog ve 1 diyetisyenin bulunduğu merkez görüntüleme, tanı ve tedavi hizmetleri sunuyor. Şehir içi ve şehir dışı olmak üzere hasta nakil hizmeti ve bebek bakım sağlık evi hizmetlerini de yürüten merkez, bayramda 118 anne ile bebeğine hizmet sundu.

Tıp Merkezi’ndeki uzmanlar, özellikle bahar sonu ve yaz sezonuna geçiş sürecinde artan viral salgınlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer, bayram dönüşü ve mevsimsel gribal hastalıklar sebebi ile 9 günlük tatil dönüşünün ilk günü hasta saysıının bine ulaştığını kaydetti. Özer, "Tıp Merkezi’miz hekim kadrosu, alanında uzman sağlık çalışanlarıyla mevcut hastanelerin yükünü hafifletiyor, hemşerilerimizin dertlerine derman oluyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.