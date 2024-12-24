Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Medya ve Çocuk Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yüksek Hızlı Trenlerinin dijital eğlence portallarında yayınlandıANKARA (İGFA) - RTÜK Medya ve Çocuk Dergisi'nin tüm sayıları dijital dergi ve engelsiz erişim versiyonları olarak TCDD ile paylaşılırken, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Eğlence Portalı'nda yayınlandı.

Aynı zamanda, derginin basılı hali YHT yolcusu çocuklara dağıtıldı.

YHT Eğlence Portalı’na içeriklere ulaşmak için yolcular, öncelikle mobil cihazlarının Wi-Fi özelliğini aktif hale getirerek YHT ağına ücretsiz bağlanıyor. Daha sonra, "www.yhteglence.tcddtasimacilik.gov.tr" adresine giriyor. Bu bağlantının ana sayfasındaki YHT Eğlence Sistemi bölümünden film ve albümlere erişilebiliyor.