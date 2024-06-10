Merhum Mevlana İdris’in yazdığı hikâyelerden oluşan üç eserle hayat bulan Radyo Tiyatrosu, İstanbul’da sahne aldıİSTANBUL (İGFA) - Dünya ve çocuk edebiyatının zarif kalemi Mevlana İdris vefatının ikinci yılında birçok etkinlikle anılırken Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Radyo Tiyatrosu bu kez İstanbul’da sahne aldı. Türü itibariyle Türk Tiyatro sahnelerinde bir ilki temsil eden oyun İstanbullu tiyatro severlerden de tam not aldı. Fatih Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Mevlana İdris’in kardeşi yazar Salih Zengin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Mevlana İdris’in okurları ile çok sayıda vatandaş izledi.

“SEVGİ, SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ”

Genel Sanat Yönetmeni Sigalı, özellikle çocukların kalbinde büyük anlamı olan merhum Mevlana İdris’i vefatının 2. yılında sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. İdris’in üç hikâyesinin Şehir Tiyatroları tarafından Radyo Tiyatrosu formatında sahneye konduğunu hatırlatan Sigalı, böylece aynı zamanda Türk Tiyatro sahnelerinde bir ilki gerçekleştirmiş olduklarını kaydetti. Oyunun yönetmenliğini yapan aynı zamanda Şehir Tiyatroları’nın başarılı oyuncularından Nuri Karadeniz ise kendisine bu fırsatı verdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Şehir Tiyatroları’na teşekkür etti.

AİLESİNDEN BÜYÜKŞEHİR’İN VEFASINA TEŞEKKÜR

Mevlana İdris’in kardeşi yazar Salih Zengin, çocukların Mevlana İdris’in kitaplarını severek okuduğunu belirterek, “Bu kitapların, masalların seslendirilerek tiyatro haline getirilmiş olması, kelimelerin adeta kuş olup uçması umarım hoşunuza gitmiştir. Tiyatrocu arkadaşlarıma, Mevlana İdris’in eserlerinin oyunlaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ağabeyime gösterdiği vefa takdire şayandır” şeklinde konuştu.

RADYO TİYATROSU SAHNEDE BİR İLK

Mevlana İdris’in, “Bulut Çocuk”, “Tuz” ve “Behram Geri Dön” hikâyeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından seyirlik radyo tiyatrosu tarzında sahneye kondu. Şehir Tiyatroları hikâyeleri oyunlaştırarak, Türk Tiyatro sahnelerinde bir ilki hayata geçirdi. 80’li yılların “Radyo Çocuk Saati” ve “Arkası Yarın” formatı ilk kez bir oyunda sahne üzerinde uygulandı. Oyundaki her türlü ses ve efekt canlı performans yoluyla gösterimde eş zamanlı olarak üretildi ve seyirciler efektlerin oluşum sürecine tanıklık etti. Radyo Tiyatrosu türü; Şehir Tiyatroları’nın “Tır Tiyatrosu, Çağdaş Kukla Tiyatrosu ve Geleneksel Gölge Oyunu” gibi teatral çeşitliliğine bir yenisini ekledi.

OYUNUN YARATICI KADROSU

Oyunu, Şehir Tiyatroları oyuncularından ve radyo tiyatrosu konusunda önemli çalışmaları olan Nuri Karadeniz yönetti. İlker Sevüker'in ses tasarımını yaptığı oyunun dekor tasarımını Rona Topçuoğlu, ışık tasarımını Cafer Yiğiter, görsel tasarımını Aktürk Aksoy yaptı. Oyun içerisinde Deniz Arslan besteleri ve piyano performansı ile yer alırken oyunun müzik yönetmenliğini Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitim görevlisi ve Oda Orkestrası şefi Engin Şen yaptı. Oyun içerisinde piyanoda Deniz Arslan, viyolonselde Engin Şen, kemanda Engin Yaşar, kemanda Nilay Uzun ve viyolada Ahmet Efe Küçük yer aldı.

ŞEHİR TİYATROLARI OYUNCULARI

Oyunda Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından; Senem Akman, Güliz Gençoğlu, Seçil Mutlu, Levent Muratoğlu, Sarper Saydam ve Seda Güven Şahin rol aldı.