PTT AŞ tarafından “Kelebekler” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 6 Kasım 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT'nin konulu anma pulu ve ilkgün zarflarına ilgi her geçen gün artıyor.

PTT AŞ, 6 Kasım Çarşamba (bugün) itibariyle "Kelebekler" konulu 2x29 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 87 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Kelebekler 06.11.2024 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılıyor.