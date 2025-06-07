Profesörlük Ünvanına yükselen Doç. Dr. Sebahattin Destek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Halkla İlieşkiler gibi sosyal alanlarda da sürekli dikkat çeken aynı zamanda Giresunlu Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derneği (GİHSAD) kurucusu olan ve başkanlığını yürüten Doç. Sebahattin Destek Profesörlük ünvanına yükseldi. Profesörlük ünvanını alan Prof. Dr. Sebahattin Destek, Üsküdar Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümüne Profesör kadrosuyla atandı.
Giresun Alucra İlçesinde doğan Prof. Sebahattin Destek profesör olduktan sonra Üsküdar Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümün'e Profesör olarak atanmasını sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu.
" Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına Profesör olarak atandım.
Bu süreçte, Üsküdar Üniversitesi Kurucu hocamız Prof. Dr. Nevzat Tarhan Hocama, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Haydar Sur Hocama, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Prof Dr Tuğrul Tansuğ ve diğer hocalarımıza, Profesörlük sürecindeki yardımı olan tüm hocalarıma, arkadaslarıma ve aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
Profesör olarak vatanımıza, milletimize, üniversiteme, öğrencilerime ve hastalarımıza en güzel hizmeti vermeye gayret edeceğim.
Genel Cerrahi olarak Türkiye Hastanesinde ameliyatlara devam edeceğim." dedi.
Prof. Dr. Sabahattin Destek kimdir? Prof. Dr. Sabahattin Destek'in öz geçmişi...
1977 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğan Doç. Dr. Sabahattin Destek, akademik kariyeri, sivil toplum faaliyetleri ve yenilikçi girişimleriyle tanınan bir isimdir.
İlk ve orta öğrenimini Alucra’da tamamlayan Destek, tıp eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamış; uzmanlık eğitimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde yapmıştır. Akademik ve profesyonel kariyerindeki başarılarını, sivil toplum ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarıyla birleştiren Destek, şu anda hem akademik hem de klinik çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.
2008 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra Van Erçiş Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetine başlayan Destek, burada iki yıl başhekimlik yapmış ve idari yetkinlik kazanmıştır. Daha sonra İstanbul Tuzla Hastanesi’nde özel çalışmalar yürütmüş, 2016 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda akademik kariyerine devam etmiştir. Burada 2020 yılında doçentlik unvanı almış; 2020-2023 yıllarında ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik idari sorumluluk görevini üslenmiştir.
Prof. Dr. Sabahattin Destek, doktora eğitimine Bezmialem Vakıf Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü’nde Gastroenteroloji ve Hepotoloji doktora eğitimini tamamlamıştır.
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir. Genel cerrahi alanında yurt içi ve yurtdışı birçok konferanslar ve tıbbi yayınlar yayınlamaya devam etmektedir. Çeşitli yurt içi ve dışı tıp dergilerinde de hakemlik yapmaktadır.
2023 yılından itibaren Özel Türkiye Hastanesi’nde ve Ataköy Medicana Hastanesi’nde hastalarını kabul etmektedir. Sağlık ve güzellik alanında yenilikçi çalışmalar yürüten Prof. Dr. Destek, ailesiyle SASUDE Health & Cosmetik’i kurarak bu alanda öncü bir girişim gerçekleştirmektedir. Şirket, güzellik ve sağlık çözümleriyle sektöre yenilik getirmeyi amaçlamaktadır.
Laparaskopik Cerrahi Sertifikası, Obezite Cerrahi Sertifikası, Endoskopi Yapma Sertifikası, Fitoterapi GETAT Uzmanlığı Sertifikası, İş Yeri Hekimliği Sertifikası, Estetik (Botoks, Dolgu, Mezoterapi, İp askı) işlemlerde katılım belgeleri mevcuttur.
Prof.Dr. Destek, mesleki ve toplumsal süreçlerde aktif bir rol üstlenmektedir. İstanbul Tabip Odası, Europan Association for Endoscopic Surgery, Türk Cerrahi Derneği, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği gibi bilimsel toplulukların üyesi olan Destek, aynı zamanda American Association of Clinical Endocrinology’de üyelik yapmıştır.
Bunun yanı sıra, Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Ataşehir Giresunlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gibi birçok STK’da görev almaktadır. Giresunlu Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derneği (GİHSAD)’in kurucu başkanlığı ve genel başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Ayrıca kendisi Beyoglu Kent Konseyi yönetim kurulu üyesidir.
İlgi alanları
Tiroid Guatr
Tiroid Kanseri
Paratiroid Hastalıkları
Böbrek Üstü Bezi Kitlesi
Mide Kanseri
Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)
Karaciğer Tümörleri
Pankreas Hastalıkları
Safra Kesesi Taşları
Hiatal Herni (Mide Fıtığı)
Kasık Fıtığı
Mide Hastalıkları
Karaciğer Hastalıkları
Bağırsak Hastalıkları
Kist Hidatik
Karın Ağrısı
Anorektal Bölge Cerrahisi
Safra Kesesi Taşları
Bağırsak Tıkanması
Anal Fissür
Boyunda Lenf Bezi Büyümesi
Mide-Bağırsak Enfeksiyonları
Reflü
Tiroid Nodülü
Parazit hastalıkları
Böbrek Nakli
Kolon Kanseri
Kıl Dönmesi
Reflü Özofajit
Gastrointestinal Kanama
Yanıklar
Gastrointestinal Kanama
Hemoroid
Rektum Kanseri
Hipoparatiroidizm
Kangren
Sarkom
Yaralanmalar
Lenfoma
Yaralanmalar
Safra yolu kanseri
Hipotiroid
Göğüs Kanseri
Kitle Lezyonu
Yağ Bezesi
Peritonit
Bağırsak Düğümlenmesi
İrin (iltihap)
Meme Hastalıkları
Göğüs Ağrısı
Polipler
Karaciğer Büyümesi
Septik Şok
Mide Yanması
Hemoroid
Şişmanlık (Obezite)
Lenfoma
Adenokarsinom
Bağırsak Solucanları
Kanser
Ülseratif Kolit
Tiroid Hastalıkları
Hiperparatiroidizm
Safra Kesesi Kanseri
Perianal Abse
Karın Fıtığı
Karaciğer Abseleri
Ur (tümör)
Karaciğer Tümörleri
Hipertiroidi
Sünnet
Hipoekoik Solid Kitle
Pilonidal Sinüs
Kolon Ca
Bağırsak Delinmesi
Mide Hastalıkları
Safra kesesi iltihabı
Yemek Borusu Daralması
Mide Bulantısı
Mide Ekşimesi
Ülserler
Pankreas İltihabı
Nüks Fıtıklar
Apse
Göğüs Kanseri
Hirschsprung hastalığı
Apandisit
Safra yolu hastalıkları
Kabızlık
Fibroadenom
Kist
Hodgkin Lenfoma
Varis
Insizyonel Herni
Pankreas Kanseri
Ödem
Karaciğer Hemanjiomu
Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)
Guatr (yumrulu)
Reflü Özofajit
Paratiroid Kanseri
Peptik ülser hastalığı
Meme Kisti
Hipertiroidi
Polipozis Koli
Kolonda Kitle
Safra Yolu Kistleri
Fistül
Pankreas Endokrin Tümörü
Lipomlar
Divertikülozis
Perianal Fissürler
Göğüs Kanseri
Ankilostomiyaz
Deneyimler
Van Erciş Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı,
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Asistan, 2002-2008
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Asista - İhtisas Yeri,
İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayınlar
Meme Hastalıkları - M Tükenmez, A İğci, N Aksakal, U Barbaros, Y Erbil, A Bozbora, A Dinçcağ, V Özmen, M Müslümanoğlu, S Destek.Lıgasure Damar Kapama Sisteminin Aksiller
Meme Kanseri - İğci A, Destek S, Altıntoprak F, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M, Peşluk O, Asoğlu O : Sentinel lenf nodülü biyopsisi deneyimleri
Olgu Sunumu - Safra Kesesi Malign Melanomu: Olgu Sunumu Bak›rköy Tıp Dergisi 2009;5:166-169
Kolorektal Kanser - Kolorektal kanserde bromodeoksiüridin işaretleme indeksinin prognostik değeri Dr.Uğur Deveci, Dr.Vahit Özmen, Dr.Tunç Eren, Dr.Sebahattin Destek
Uzmanlık alanları
Genel cerrahi