Profesörlük Ünvanına yükselen Doç. Dr. Sebahattin Destek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Halkla İlieşkiler gibi sosyal alanlarda da sürekli dikkat çeken aynı zamanda Giresunlu Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derneği (GİHSAD) kurucusu olan ve başkanlığını yürüten Doç. Sebahattin Destek Profesörlük ünvanına yükseldi.  Profesörlük ünvanını alan Prof. Dr. Sebahattin Destek, Üsküdar Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümüne Profesör kadrosuyla atandı. 
 Giresun Alucra İlçesinde doğan Prof. Sebahattin Destek profesör olduktan sonra Üsküdar Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümün'e Profesör olarak atanmasını sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu.  
   " Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına Profesör olarak atandım.
Bu süreçte, Üsküdar Üniversitesi Kurucu hocamız Prof. Dr. Nevzat Tarhan Hocama, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Haydar Sur Hocama, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Prof Dr Tuğrul Tansuğ ve diğer hocalarımıza,  Profesörlük sürecindeki yardımı olan tüm hocalarıma, arkadaslarıma ve aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
Profesör olarak vatanımıza, milletimize, üniversiteme, öğrencilerime ve hastalarımıza en güzel hizmeti vermeye gayret edeceğim.
Genel Cerrahi olarak Türkiye Hastanesinde ameliyatlara devam edeceğim." dedi.

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Prof. Dr. Sabahattin Destek kimdir?  Prof. Dr. Sabahattin Destek'in öz geçmişi...

1977 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğan Doç. Dr. Sabahattin Destek, akademik kariyeri, sivil toplum faaliyetleri ve yenilikçi girişimleriyle tanınan bir isimdir.

İlk ve orta öğrenimini Alucra’da tamamlayan Destek, tıp eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamış; uzmanlık eğitimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde yapmıştır. Akademik ve profesyonel kariyerindeki başarılarını, sivil toplum ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarıyla birleştiren Destek, şu anda hem akademik hem de klinik çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

2008 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra Van Erçiş Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetine başlayan Destek, burada iki yıl başhekimlik yapmış ve idari yetkinlik kazanmıştır. Daha sonra İstanbul Tuzla Hastanesi’nde özel çalışmalar yürütmüş, 2016 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda akademik kariyerine devam etmiştir. Burada 2020 yılında doçentlik unvanı almış; 2020-2023 yıllarında ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik idari sorumluluk görevini üslenmiştir.

Prof. Dr. Sabahattin Destek, doktora eğitimine Bezmialem Vakıf Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü’nde Gastroenteroloji ve Hepotoloji doktora eğitimini tamamlamıştır.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir. Genel cerrahi alanında yurt içi ve yurtdışı birçok konferanslar ve tıbbi yayınlar yayınlamaya devam etmektedir. Çeşitli yurt içi ve dışı tıp dergilerinde de hakemlik yapmaktadır.

2023 yılından itibaren Özel Türkiye Hastanesi’nde ve Ataköy Medicana Hastanesi’nde hastalarını kabul etmektedir. Sağlık ve güzellik alanında yenilikçi çalışmalar yürüten Prof. Dr. Destek, ailesiyle SASUDE Health & Cosmetik’i kurarak bu alanda öncü bir girişim gerçekleştirmektedir. Şirket, güzellik ve sağlık çözümleriyle sektöre yenilik getirmeyi amaçlamaktadır.

Laparaskopik Cerrahi Sertifikası, Obezite Cerrahi Sertifikası, Endoskopi Yapma Sertifikası, Fitoterapi GETAT Uzmanlığı Sertifikası, İş Yeri Hekimliği Sertifikası, Estetik (Botoks, Dolgu, Mezoterapi, İp askı) işlemlerde katılım belgeleri mevcuttur.

Prof.Dr. Destek, mesleki ve toplumsal süreçlerde aktif bir rol üstlenmektedir. İstanbul Tabip Odası, Europan Association for Endoscopic Surgery, Türk Cerrahi Derneği, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği gibi bilimsel toplulukların üyesi olan Destek, aynı zamanda American Association of Clinical Endocrinology’de üyelik yapmıştır.

Bunun yanı sıra, Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Ataşehir Giresunlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gibi birçok STK’da görev almaktadır. Giresunlu Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derneği (GİHSAD)’in kurucu başkanlığı ve genel başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Ayrıca kendisi Beyoglu Kent Konseyi yönetim kurulu üyesidir.


İlgi alanları

    Tiroid Guatr
    Tiroid Kanseri
    Paratiroid Hastalıkları
    Böbrek Üstü Bezi Kitlesi
    Mide Kanseri
    Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)
    Karaciğer Tümörleri
    Pankreas Hastalıkları
    Safra Kesesi Taşları
    Hiatal Herni (Mide Fıtığı)
    Kasık Fıtığı
    Mide Hastalıkları
    Karaciğer Hastalıkları
    Bağırsak Hastalıkları
    Kist Hidatik
    Karın Ağrısı
    Anorektal Bölge Cerrahisi
    Safra Kesesi Taşları
    Bağırsak Tıkanması
    Anal Fissür
    Boyunda Lenf Bezi Büyümesi
    Mide-Bağırsak Enfeksiyonları
    Reflü
    Tiroid Nodülü
    Parazit hastalıkları
    Böbrek Nakli
    Kolon Kanseri
    Kıl Dönmesi
    Reflü Özofajit
    Gastrointestinal Kanama
    Yanıklar
    Gastrointestinal Kanama
    Hemoroid
    Rektum Kanseri
    Hipoparatiroidizm
    Kangren
    Sarkom
    Yaralanmalar
    Lenfoma
    Yaralanmalar
    Safra yolu kanseri
    Hipotiroid
    Göğüs Kanseri
    Kitle Lezyonu
    Yağ Bezesi
    Peritonit
    Bağırsak Düğümlenmesi
    İrin (iltihap)
    Meme Hastalıkları
    Göğüs Ağrısı
    Polipler
    Karaciğer Büyümesi
    Septik Şok
    Mide Yanması
    Hemoroid
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    Lenfoma
    Adenokarsinom
    Bağırsak Solucanları
    Kanser
    Ülseratif Kolit
    Tiroid Hastalıkları
    Hiperparatiroidizm
    Safra Kesesi Kanseri
    Perianal Abse
    Karın Fıtığı
    Karaciğer Abseleri
    Ur (tümör)
    Karaciğer Tümörleri
    Hipertiroidi
    Sünnet
    Hipoekoik Solid Kitle
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    Kolon Ca
    Bağırsak Delinmesi
    Mide Hastalıkları
    Safra kesesi iltihabı
    Yemek Borusu Daralması
    Mide Bulantısı
    Mide Ekşimesi
    Ülserler
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    Nüks Fıtıklar
    Apse
    Göğüs Kanseri
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    Kabızlık
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Deneyimler
     Van Erciş Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı,
    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Asistan, 2002-2008
    İstanbul Çapa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Asista - İhtisas Yeri,
    İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
    T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yayınlar
  Meme Hastalıkları - M Tükenmez, A İğci, N Aksakal, U Barbaros, Y Erbil, A Bozbora, A Dinçcağ, V Özmen, M Müslümanoğlu, S Destek.Lıgasure Damar Kapama Sisteminin Aksiller
    Meme Kanseri - İğci A, Destek S, Altıntoprak F, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M, Peşluk O, Asoğlu O : Sentinel lenf nodülü biyopsisi deneyimleri
    Olgu Sunumu - Safra Kesesi Malign Melanomu: Olgu Sunumu Bak›rköy Tıp Dergisi 2009;5:166-169
    Kolorektal Kanser - Kolorektal kanserde bromodeoksiüridin işaretleme indeksinin prognostik değeri Dr.Uğur Deveci, Dr.Vahit Özmen, Dr.Tunç Eren, Dr.Sebahattin Destek

Uzmanlık alanları
  Genel cerrahi

Editör: MURAT AYDIN