Profesörlük Ünvanına yükselen Doç. Dr. Sebahattin Destek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Halkla İlieşkiler gibi sosyal alanlarda da sürekli dikkat çeken aynı zamanda Giresunlu Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derneği (GİHSAD) kurucusu olan ve başkanlığını yürüten Doç. Sebahattin Destek Profesörlük ünvanına yükseldi. Profesörlük ünvanını alan Prof. Dr. Sebahattin Destek, Üsküdar Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümüne Profesör kadrosuyla atandı.

Giresun Alucra İlçesinde doğan Prof. Sebahattin Destek profesör olduktan sonra Üsküdar Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümün'e Profesör olarak atanmasını sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu.

" Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına Profesör olarak atandım.

Bu süreçte, Üsküdar Üniversitesi Kurucu hocamız Prof. Dr. Nevzat Tarhan Hocama, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Haydar Sur Hocama, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Prof Dr Tuğrul Tansuğ ve diğer hocalarımıza, Profesörlük sürecindeki yardımı olan tüm hocalarıma, arkadaslarıma ve aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

Profesör olarak vatanımıza, milletimize, üniversiteme, öğrencilerime ve hastalarımıza en güzel hizmeti vermeye gayret edeceğim.

Genel Cerrahi olarak Türkiye Hastanesinde ameliyatlara devam edeceğim." dedi.

Prof. Dr. Sabahattin Destek kimdir? Prof. Dr. Sabahattin Destek'in öz geçmişi...

1977 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğan Doç. Dr. Sabahattin Destek, akademik kariyeri, sivil toplum faaliyetleri ve yenilikçi girişimleriyle tanınan bir isimdir.

İlk ve orta öğrenimini Alucra’da tamamlayan Destek, tıp eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamış; uzmanlık eğitimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde yapmıştır. Akademik ve profesyonel kariyerindeki başarılarını, sivil toplum ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarıyla birleştiren Destek, şu anda hem akademik hem de klinik çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

2008 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra Van Erçiş Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetine başlayan Destek, burada iki yıl başhekimlik yapmış ve idari yetkinlik kazanmıştır. Daha sonra İstanbul Tuzla Hastanesi’nde özel çalışmalar yürütmüş, 2016 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda akademik kariyerine devam etmiştir. Burada 2020 yılında doçentlik unvanı almış; 2020-2023 yıllarında ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik idari sorumluluk görevini üslenmiştir.

Prof. Dr. Sabahattin Destek, doktora eğitimine Bezmialem Vakıf Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü’nde Gastroenteroloji ve Hepotoloji doktora eğitimini tamamlamıştır.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir. Genel cerrahi alanında yurt içi ve yurtdışı birçok konferanslar ve tıbbi yayınlar yayınlamaya devam etmektedir. Çeşitli yurt içi ve dışı tıp dergilerinde de hakemlik yapmaktadır.

2023 yılından itibaren Özel Türkiye Hastanesi’nde ve Ataköy Medicana Hastanesi’nde hastalarını kabul etmektedir. Sağlık ve güzellik alanında yenilikçi çalışmalar yürüten Prof. Dr. Destek, ailesiyle SASUDE Health & Cosmetik’i kurarak bu alanda öncü bir girişim gerçekleştirmektedir. Şirket, güzellik ve sağlık çözümleriyle sektöre yenilik getirmeyi amaçlamaktadır.

Laparaskopik Cerrahi Sertifikası, Obezite Cerrahi Sertifikası, Endoskopi Yapma Sertifikası, Fitoterapi GETAT Uzmanlığı Sertifikası, İş Yeri Hekimliği Sertifikası, Estetik (Botoks, Dolgu, Mezoterapi, İp askı) işlemlerde katılım belgeleri mevcuttur.

Prof.Dr. Destek, mesleki ve toplumsal süreçlerde aktif bir rol üstlenmektedir. İstanbul Tabip Odası, Europan Association for Endoscopic Surgery, Türk Cerrahi Derneği, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği gibi bilimsel toplulukların üyesi olan Destek, aynı zamanda American Association of Clinical Endocrinology’de üyelik yapmıştır.

Bunun yanı sıra, Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Ataşehir Giresunlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gibi birçok STK’da görev almaktadır. Giresunlu Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derneği (GİHSAD)’in kurucu başkanlığı ve genel başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Ayrıca kendisi Beyoglu Kent Konseyi yönetim kurulu üyesidir.



İlgi alanları

Tiroid Guatr

Tiroid Kanseri

Paratiroid Hastalıkları

Böbrek Üstü Bezi Kitlesi

Mide Kanseri

Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)

Karaciğer Tümörleri

Pankreas Hastalıkları

Safra Kesesi Taşları

Hiatal Herni (Mide Fıtığı)

Kasık Fıtığı

Mide Hastalıkları

Karaciğer Hastalıkları

Bağırsak Hastalıkları

Kist Hidatik

Karın Ağrısı

Anorektal Bölge Cerrahisi

Safra Kesesi Taşları

Bağırsak Tıkanması

Anal Fissür

Boyunda Lenf Bezi Büyümesi

Mide-Bağırsak Enfeksiyonları

Reflü

Tiroid Nodülü

Parazit hastalıkları

Böbrek Nakli

Kolon Kanseri

Kıl Dönmesi

Reflü Özofajit

Gastrointestinal Kanama

Yanıklar

Gastrointestinal Kanama

Hemoroid

Rektum Kanseri

Hipoparatiroidizm

Kangren

Sarkom

Yaralanmalar

Lenfoma

Yaralanmalar

Safra yolu kanseri

Hipotiroid

Göğüs Kanseri

Kitle Lezyonu

Yağ Bezesi

Peritonit

Bağırsak Düğümlenmesi

İrin (iltihap)

Meme Hastalıkları

Göğüs Ağrısı

Polipler

Karaciğer Büyümesi

Septik Şok

Mide Yanması

Hemoroid

Şişmanlık (Obezite)

Lenfoma

Adenokarsinom

Bağırsak Solucanları

Kanser

Ülseratif Kolit

Tiroid Hastalıkları

Hiperparatiroidizm

Safra Kesesi Kanseri

Perianal Abse

Karın Fıtığı

Karaciğer Abseleri

Ur (tümör)

Karaciğer Tümörleri

Hipertiroidi

Sünnet

Hipoekoik Solid Kitle

Pilonidal Sinüs

Kolon Ca

Bağırsak Delinmesi

Mide Hastalıkları

Safra kesesi iltihabı

Yemek Borusu Daralması

Mide Bulantısı

Mide Ekşimesi

Ülserler

Pankreas İltihabı

Nüks Fıtıklar

Apse

Göğüs Kanseri

Hirschsprung hastalığı

Apandisit

Safra yolu hastalıkları

Kabızlık

Fibroadenom

Kist

Hodgkin Lenfoma

Varis

Insizyonel Herni

Pankreas Kanseri

Ödem

Karaciğer Hemanjiomu

Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)

Guatr (yumrulu)

Reflü Özofajit

Paratiroid Kanseri

Peptik ülser hastalığı

Meme Kisti

Hipertiroidi

Polipozis Koli

Kolonda Kitle

Safra Yolu Kistleri

Fistül

Pankreas Endokrin Tümörü

Lipomlar

Divertikülozis

Perianal Fissürler

Göğüs Kanseri

Ankilostomiyaz

Deneyimler

Van Erciş Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı,

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Asistan, 2002-2008

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Asista - İhtisas Yeri,

İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yayınlar

Meme Hastalıkları - M Tükenmez, A İğci, N Aksakal, U Barbaros, Y Erbil, A Bozbora, A Dinçcağ, V Özmen, M Müslümanoğlu, S Destek.Lıgasure Damar Kapama Sisteminin Aksiller

Meme Kanseri - İğci A, Destek S, Altıntoprak F, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M, Peşluk O, Asoğlu O : Sentinel lenf nodülü biyopsisi deneyimleri

Olgu Sunumu - Safra Kesesi Malign Melanomu: Olgu Sunumu Bak›rköy Tıp Dergisi 2009;5:166-169

Kolorektal Kanser - Kolorektal kanserde bromodeoksiüridin işaretleme indeksinin prognostik değeri Dr.Uğur Deveci, Dr.Vahit Özmen, Dr.Tunç Eren, Dr.Sebahattin Destek

Uzmanlık alanları

Genel cerrahi