Konya Milletvekili Mehmet Baykan öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrenci topluluklarının koordinasyonuyla hayata geçirilen 'Proaktif Spor Zirvesi'26' programı, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

KONYA (İGFA) - Spor yöneticilerini, profesyonellerini, sağlık çalışanlarını, hukukçuları, akademi camiasını ve üniversite öğrencilerini bir araya getiren Proaktif Spor Zirvesi'26 programında, iki gün boyunca gerçekleştirilen deneyim paylaşımı oturumlarında alanında uzman isimler bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Etkinliğin açılış programı ve profesyonel kulvar oturumuna Konya Milletvekili Mehmet Baykan, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, spor spikeri Erdoğan Arıkan, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Millî Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve millî olimpik sporcu Rıza Kayaalp katıldı.

'BURADA ANLATILAN HER TECRÜBE, GENÇLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLAYACAKTIR'

Programın açılış konuşmasını yapan Konya Milletvekili Mehmet Baykan; 'Proaktif Spor Zirvesi'26 programında konuklarımızın deneyimleri, tecrübeleri, hayata bakışları ve geldiği noktalar, genç kardeşlerimize rehber olacak.

İki gün boyunca devam edecek olan oturumları, can kulağıyla takip ettiğiniz zaman önemli katkılar sağlayacak. Birbirinden değerli katılımcılarımız, sporun farklı alanlarında edindikleri birikimleri sizlerle paylaşacak. Başarıya giden yolda verdikleri mücadeleyi ve disiplinli çalışmanın önemini de anlatacaklar. Sizlerden beklentimiz, burada anlatılan her tecrübeyi kendi yolculuğunuz adına bir kazanıma dönüştürmenizdir. Bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, KTO Karatay Üniversitemize, öğrenci topluluklarımıza ve kıymetli konuklarımıza teşekkür ediyor, verimli bir zirve olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, sporun disiplin ve mücadele ruhunu vurgularken, Rektör Prof. Dr. Ortaç ise öğrencilerin spor dünyasının farklı alanlarında söz sahibi isimlerle buluşmasının önemine dikkat çekti.

TÜRK SPORUNUN ÖNCÜ İSİMLERİ KTO KARATAYLILAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Açılış konuşmalarının ardından, 'Profesyonel Kulvar' oturumu, deneyimli spor spikeri Erdoğan Arıkan moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Millî Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve millî olimpik sporcu Rıza Kayaalp yer aldı.

Aynı gün gerçekleştirilen 'Spor ve Sağlık' oturumu, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akkoyun Sert moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda, millî paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz, fizyoterapist Doç. Dr. Bihter Akınoğlu, uzman psikolog Esra Karagöz ve uzman fizyoterapist Hasan Yasin Acar yer aldı. Alanında uzman isimler; sporcu sağlığının korunması, sakatlıkların önlenmesi, performans gelişiminde fizyoterapinin rolü, mental dayanıklılık süreçleri ve elit sporcularda bilimsel destek mekanizmaları üzerine deneyim ve bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

Öğrencilerin spor alanına yönelik farkındalığını artırması, akademi, kamu ve spor dünyası arasında güçlü bir etkileşim zemini oluşturması amacıyla düzenlenen ve iki gün devam eden Proaktif Spor Zirvesi'26 programı, sporun geleceğine yönelik nitelikli fikirlerin gelişmesine de katkı sundu.