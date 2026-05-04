A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçların tarih, stat ve başlama saatleri açıklandı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçların programı netleşti.

Buna göre A Milli Takım, ilk hazırlık maçında 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Antalya'da 21 ülkeden 750 sporcu kulaç attı
Antalya'da 21 ülkeden 750 sporcu kulaç attı
İçeriği Görüntüle

Ay-yıldızlı ekip ikinci hazırlık maçında ise 6 Haziran Cumartesi günü Inter Miami CF Stadyumu'nda Venezuela Millî Futbol Takımı ile oynayacak. Karşılaşma yerel saatle 18.00'de başlayacak, Türkiye saatiyle ise 7 Haziran Pazar günü 01.00'de oynanacak.

Hazırlık karşılaşmaları, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi teknik ekip açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Kaynak: RSS