İSTANBUL (İGFA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçların programı netleşti.

Buna göre A Milli Takım, ilk hazırlık maçında 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip ikinci hazırlık maçında ise 6 Haziran Cumartesi günü Inter Miami CF Stadyumu'nda Venezuela Millî Futbol Takımı ile oynayacak. Karşılaşma yerel saatle 18.00'de başlayacak, Türkiye saatiyle ise 7 Haziran Pazar günü 01.00'de oynanacak.

Hazırlık karşılaşmaları, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi teknik ekip açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.