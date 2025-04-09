Gölcük Belediyesi tarafından Kervansaray’da düzenlenen; ünlü oyuncu Çetin Altay ve Özlem Karaaytu’nun sahnelediği “Parça Tesirli Pazarlar” adlı tiyatro oyunu ,Gölcüklülere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.KOCAELİ (İGFA) -Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri birbirinden güzel tiyatro oyunlarını ilçeye taşımaya devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda sahnelenen “Parça Tesirli Pazarlar” adlı tek perdelik komedi oyunu Gölcüklüler ile buluştu. Sinema filmlerinde hayat verdiği “Oflu Hoca” karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Çetin Altay ile Özlem Karaaytu’nun ile birlikte sahnelediği oyunuyla Gölcüklü sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Salonun tamamen dolduğu oyunda izleyenler kahkaha dolu bir akşam yaşadı.

KARI KOCANIN BİR GÜNLÜK YAŞAMINA FARKLI BAKIŞ

Kervansaray’da düzenlenen oyunda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve önceki dönem belediye başkanlarından Mehmet Ellibeş’te izleyiciler arasında yer aldı. Bir karı kocanın gündelik hayatını komedi türünde ele alan oyunda, salonu dolduran Gölcüklüler, eğlenceli anlar yaşadılar. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Tiyatro oyununa sponsor olarak destek verenlere teşekkür ederken, kültürel ve sanatsal etkinliklerin artarak devam edeceğini beirtti.