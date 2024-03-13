Gaziosmanpaşa Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında 260 katılımcının yarıştığı “Kadınlar Günü Koşusu” düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan koşunun sonunda kadınlara, karanfil ve madalyaları takdim edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilen “Gaziosmanpaşa Kadınlar Günü Koşusu” Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı’nda gerçekleştirildi. Doğa ile iç içe bir ortamda düzenlenen etkinliğe farklı yaş gruplarından 260 kadın katıldı. 1 kilometrelik parkurda koşan kadınların mücadelesi keyifli anlara sahne oldu. Koşunun ardından ilk üçe giren sporculara derece madalyası ve kupa verilirken, yarışmaya katılan tüm koşuculara günün anısına karanfil ve spor seti hediye edildi.

“KADININ GÜCÜNÜ BURADA BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞ OLDUM”

Düzenlenen koşuda bitiş çizgisine ilk ulaşan İlknur Yaman, “Esnaflık yapıyorum, hobi olarak da uzun mesafe, maraton, yarı maraton gibi koşulara katılıyorum. Trail koşularda da varım. Bu güzel günde böyle bir koşu düzenlediği için Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi” dedi.

Koşuyu üçüncü olarak tamamlayan Firdevs Bozkurt, “Aslında öğretmenim ama hobi olarak bisiklet sporuyla uğraşıyorum. Bugün koşuda da kendimi denemek istedim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen bu koşuda koşmak istedim. Kadının gücünü burada bir kez daha göstermiş oldum. Organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ederim, emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.