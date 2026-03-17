Osmangazi'de Ramazan, sadece bir ay değil; aynı sofrada buluşan yüzlerce insanın kalbinin aynı ritimde attığı, dayanışmanın görünür olduğu bir zaman dilimine dönüştü. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kapsamda kentin dört bir yanında emeği olan muhtarlarla kurulan iftar sofrasında bir araya gelerek, manevi ayın huzurunu ve bereketini hep birlikte hissetti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Bursa Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ile çok sayıda muhtar katılım gösterdi.

Ramazan ayının son günlerinde gerçekleştirilen buluşmada yalnızca oruçlar değil; ortak bir şehir bilinci, güçlü bir dayanışma duygusu ve birlikte üretmenin sorumluluğu da aynı sofrada pekişti. Osmangazi'nin farklı mahallelerinden gelen muhtarlar, kentin bugününe ve yarınına dair fikir alışverişinde bulunurken, organizasyon boyunca samimiyet ile birlik duygusu kendini gösterdi.

'886 Bin Yurttaşımıza Kamu Kaynaklarını Ulaştırmak En Temel Önceliğimiz'

Muhtarların yerel yönetim anlayışındaki önemine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 136 mahalle ile büyük bir aile olduklarının altını çizdi. Mahallelerin nabzını tutan en önemli yapı taşlarının muhtarlar olduğunu belirten Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Seçildiğimiz ilk günden itibaren kahvaltı programlarıyla, iftar sofralarıyla ve mahalle toplantılarıyla vatandaşlarımızla doğrudan bir araya geliyoruz. Bu yaklaşımımızı Avrupa Şehirler Birliği'ne de proje olarak sunduk ve büyük ilgi gördü. Önceden uzun hazırlıklar yapmadan, kısa süre önce haber vererek halkımızı dinliyor; mahallelerdeki eksikleri, eleştirileri ve önerileri yerinde tespit ediyoruz. Çünkü sahada birebir görmek, dışarıdan alınan bilgilerden çok daha farklı ve kıymetli sonuçlar ortaya koyuyor. Bizim anlayışımızda siyasi görüş ya da oy tercihi üzerinden ayrım yapmak yok. Osmangazi'de yaşayan 886 bin yurttaşımıza kamu kaynaklarını eşit ve adil şekilde ulaştırmak en temel önceliğimiz. Bu doğrultuda hiçbir zaman ayrım gözetmedik ve bunun karşılığını da sahada olumlu geri dönüşlerle alıyoruz. Ön yargıyla yaklaşan birçok vatandaşımızın bugün çok daha pozitif bir bakış açısı geliştirdiğini görmek bizim için son derece kıymetli. Bu süreci demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımızla birlikte yürütmeyi tercih ettik. Bu anlamda bizlere destek olan tüm muhtarlarımıza, azalarına ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum.'

'Bizim Tek Derdimiz Bursa'nın Kalbi Osmangazi'

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 700 günlük hizmet toplantısında verdikleri sözlerin yaklaşık yüzde 70'ini tamamladıklarını açıkladıklarını söyleyen Başkan Erkan Aydın, kalan projelerin de kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti. Hizmet üretmeye aralıksız devam edeceklerini vurgulayan Aydın, 'Mahallelerin eksiği, vatandaşlarımızın isteği bitmez. Burada önemli olan elimizdeki imkan ve kaynakları doğru şekilde kullanıp, hem yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek hem de muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek. Bizim tek derdimiz, Bursa'nın kalbi Osmangazi diyoruz. Herkesin mutlu, huzurlu ve geleceğe güvenle bakabildiği; bu şehirde yaşamaktan keyif alarak yaşayabilmesini temenni ediyoruz' dedi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve Bursa Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise anlamlı gecede kendilerini buluşturan Başkan Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti.

Üftade Türbesi'nde Manevi Atmosfer Birlikte Yaşandı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, program akabinde eşi Nadire Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle Üftade Türbesi'ni ziyaret ederek Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi. Kavaklı Mahallesi'nde gerçekleşen ziyarette türbe çevresini dolduran vatandaşlarla sohbet eden Aydın, kandilin manevi atmosferini hemşehrileriyle birlikte deneyimledi. Kandil dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunulurken, gecenin ilerleyen saatlerinde edilen dualarla birlik ve beraberlik duygusu güçlendi.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Erkan Aydın, 'Üftade Ramazan Sokağı, bir ay boyunca hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Ramazanın bereketini ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadık. Ayrıca 120 bin vatandaşımız ile iftar sofralarımızı paylaştık. İnşallah, Allah kabul etsin ve yenilerine erdirsin. Bu akşam Kadir Gecesi vesilesiyle ziyaretimizi gerçekleştirdik. Kadir Gecemiz mübarek olsun' diye konuştu.