Semt77 Yalovaspor karşısında rotasyonu geniş tutarak Avrupa maçı öncesi enerjiyi takıma dağıttıklarını ve biraz da riske girdiklerini belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Oyunun belirli bölümlerinde kötü oynadık. Bu maçın hakkı bu skor değildi” dedi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 19. haftasında sahasında Semt77 Yalovaspor’u 105-90’lık skorla yenerek ligdeki 14. galibiyetini alan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Ene şu ifadeleri kullandı; “Bu maçın hakkı bu skor değil. Oyunun sonunda Yalova takımı ritimden düştüğü için 17 sayılık bir fark oldu. Oyunun belirli bölümlerinde kötü oynadık. Ligimiz kolay bir lig değil, Yalova da kısa beşlerle oynadı maçın bir bölümünde. Bu bölümde daha çok şut bulup, daha çok alan yarattılar. Bizim buna reaksiyon vermemiz lazımdı. Rotasyonu kullanarak ve çok oyuncu değişikliği yaparak Avrupa maçı öncesi enerjiyi takıma dağıtmamız gerekiyordu. Biraz o konuda riske girdik ama sonunda adam değişmeli savunma olunca, tekrardan bu farkı yakaladık. Ama dediğim gibi bu maçın hakkı bu değil. Şimdi biz Avrupa kupası çeyrek final maçımıza konsantre olacağız.”