Ordu Büyükşehir Belediyesi her alanda şehre yeni çalışmalar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde yapılan ve yapılacak olan çalışmaların ekrana yansıtılacağı, açılış ve etkinliklerde kullanılmak üzere kendi bünyesine kattığı ‘Sevgi Tırı’ ilçe gezilerine başlıyor.

ORDU (İGFA) - Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile Belediye bünyesine kazandırılan Sevgi Tırının içerisinde sahne, 2 adet led ekran, ses ve ışıklandırma sistemi yer alıyor. İlk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kullanılan Sevgi Tırı işlevi ile beğeni topladı.

19 İLÇEDE KULLANILACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sevgi Tırı önümüzdeki günlerde ilçelerde yapılacak olan etkinliklerde boy göstermeye başlayacak. Şenlik, açılış, tiyatro gösterisi ve organizasyonlarda kullanılacak olan tır, yolculuk öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

“SİYASETİ DEĞİL, SEVGİYİ BÜYÜTECEK”

Öte yandan Sevgi Tırının Ordu’da sevgiyi büyüteceğini ve önemli çalışmalara imza atacağını meclis kürsüsünden açıklayan Başkan Hilmi Güler, şu ifadelere yer verdi.

“Sevgi Tırı aldık. Kendi makinemiz sahnesi falan da var. İstediğiniz yere tiyatroyu getireceğiz artık yerimiz dar değil. Millet bize gelmiyorsa biz onlara gideceğiz. Sizin mahallelerinize gelip tırı kuracağız. Oraya her şeyi koyacağız. Doktoru da olacak ve sağlık taraması yapacak. Veteriner de koyacağız. Sizlerle hem hizmeti konuşacağız hem muhabbet edecek hem de iş yapacağız. Bunun amacı siyaset değil, sevgiyi büyütmek. Tırın adı da zaten sevgi tırı. Önümüzdeki haftadan itibaren bu çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.