Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve muhtemel kuraklık riskine karşı hayata geçirilen projeleri meyvesini veriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri iş birliğinde inşa edilen 65 gölet ve 3 baraj, son yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı.

ORDU (İGFA) - Ordu genelinde etkili olan yağışlar, özellikle Korgan, Kumru ve Çaybaşı ilçelerinde bulunan barajlarda doluluk oranını yüzde 100 seviyesine taşıdı. Aynı şekilde 19 ilçede tamamlanan 65 gölette yapılan son ölçümlerde de su tutma oranlarının tam kapasiteye ulaştığı belirlendi.

HEDEF 100 GÖLET

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in son meclis toplantısında gölet sayısının 100'e çıkartılacağının açıklanmasının ardından ekipler yeni yapılacak alanlar için saha çalışmaları da başladı.

Öte yandan son 7 yılda Ordu'nun 19 ilçesinde, Akkuş 1, Altınordu 8, Aybastı 6, Çatalpınar 3, Çaybaşı 1, Gölköy 7, Gürgentepe 1, İkizce 1, Kabataş 5, Korgan 12, Kumru 2, Mesudiye 19 ve Perşembe 2 olmak üzere toplam 65 adet gölet ve 3 adet baraj tamamlanarak hizmete sunuldu.

Ordu'da hayata geçirilen bu projeler hem tarımsal sulamaya hem de turizme katkı sağlamanın yanı sıra gelecekte yaşanabilecek su krizlerine karşı önemli bir güvence oluşturuyor.