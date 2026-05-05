Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak yağlı güreş ve floor curling branşlarında Büyükşehirli sporcular madalyaları topladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, yağlı güreş ve floor curling branşlarında elde ettikleri derecelerle haftaya damga vurdu.

Muğla'daki yağlı güreşlerde Yunus Emre Baycan şampiyonluğa ulaşırken, floor curling takımları bölge dereceleriyle Türkiye Şampiyonası yolunda önemli bir başarı elde etti.

YAĞLI GÜREŞTE ALTIN MADALYA

Muğla'da düzenlenen 4. Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden Büyükşehir'in genç güreşçisi Yunus Emre Baycan, deste küçük boy kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

FLOOR CURLİNG SPORCULARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YOLUNDA

Bir diğer başarı ise floor curling branşından geldi. Kulüp sporcularının yer aldığı Geyve Osmangazi Ortaokulu Floor Curling Küçükler Takımları, Zonguldak'ta düzenlenen grup müsabakalarında karma takım kategorisinde bölge şampiyonu oldu.

Aynı organizasyonda erkek takım ise bölge üçüncülüğü elde ederek 5-7 Haziran tarihlerinde Sivas'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.