Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gömeç'te yazın yaklaşık 100 bin kişiye hizmet veren, 20-25 bin araçlık trafik yükünü taşıyan Karaağaç Sahil yolundaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin tümünde yaz kış hız kesmeden devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın tüm ilçelere eşit ve adil hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında Gömeç ilçesinde Karaağaç Sahil yolundaki yaklaşık 5 kilometrelik yolda gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarıyla birlikte bölge halkının yıllardır yaşadığı mağduriyet ortadan kaldırılıyor.

Yaz aylarında yaklaşık 100 bin kişiye hizmet veren, neredeyse 20-25 bin araçlık trafik yükünü taşımakta zorlanan ve yıllardır ihmal edilen yolun modern bir hale getirilmesi için ekipler seferber oldu.

Vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine bölgede asfalt serimi başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, görev başındaki personele baklava ikram etti.

Başkan Akın'a Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve BBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan eşlik etti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Akın, kısa sürede yolun tamamlanarak hizmete açılacağını belirtirken kentin 20 ilçesine eşit hizmet götürdüklerini söyledi.