Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin güneş paneli projesi, küçükbaş yetiştiricileri ve gezici arıcıların üretim ve yaşam koşullarını iyileştiriyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda üretimi ve yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Güneş Paneli Desteği' projesi, konargöçer ailelerin yaşamına ışık oluyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, elektrik altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile gezici arıcılara güneş paneli desteği sağlanarak, hem üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hem de yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

MERSİN'İN GÜNEŞİ YETİŞTİRİCİLERE IŞIK OLUYOR

Toroslar ilçesine bağlı Kerimler Mahallesi'nde yaşayan Göçmen Ailesi de bu projeden yararlanan ailelerden biri oldu. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan aile, çadır ve ahırlarında kullandıkları güneş paneli sayesinde enerji ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Elektriğe erişimleri kolaylaşan ailenin, üretim faaliyetleri de daha düzenli hale geldi. Ailenin en küçük çocuğu, sağlanan enerji desteği sayesinde akşam saatlerinde derslerine daha verimli şekilde çalışma imkanı buluyor.

Telefonların şarj edilebilmesi, aydınlatma ihtiyacının karşılanması ve temel elektrikli ekipmanların kullanılabilmesi, özellikle kırsalda ve zorlu doğa koşullarında yaşayan aileler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılında başlatılan proje kapsamında, bugüne kadar toplam 1.160 adet güneş enerjisi paneli desteği verildi.

Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kırsal üretime entegre edilmesini hedefleyen proje, aynı zamanda çevre dostu yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in güneş potansiyelini üreticilerin hizmetine sunarak, kırsalda yaşamın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.