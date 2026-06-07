Kocaeli'de Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde düzenlenen söyleşide ressam Karl Talip Kara, gelenekten çağdaşa uzanan sanat serüvenini anlattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Seka Sanat İhtisas Merkezi, Kocaelili sanatseverleri ülkenin önde gelen sanatçılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Merkez, geçtiğimiz günlerde eserlerinde klasik Türk İslam Sanatı ile Uzak Doğu Sanatını buluşturan ressam Karl Talip Kara'yı ağırladı. .

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ'TEN SANATÇIYA ZİYARET

'Gelenekten Çağdaşa: Sanatta Süreklilik ve Dönüşüm' konulu söyleşi Seka Sanat İhtisas Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Çok sayıda sanatseverin ilgiyle izlediği söyleşinin moderatörlüğünü Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Safiye Başar yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, söyleşi öncesinde Seka Sanat ihtisas Merkezi'ne gelerek sanatçıya 'hoş geldiniz' dedi. Karl Talip Kara gibi önemli bir ressamı Kocaeli'de görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Abiş, Başkan Tahir Büyakakın'ın selamlarını iletti. Ressam Karl Talip Kara da kendisini Kocaelili sanatseverlerle bir araya getirerek, sanatsal fikirlerini aktarma imkânı sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

SEKA SANAT İHTİSAS MERKEZİ'NE ÖVGÜDE BULUNDU

Sanatçı söyleşini gerçekleştirdiği Seka Sanat İhtisas Merkezi ile ilgili görüşlerini de dile getirdi. Merkezi sanata adanmış bir mekân olarak betimleyen Karl Talip Kara, 'Dilerim bu anlayış tüm illerde olsun. Çünkü yerel yönetimler nesiller arasında sanata ne kadar çok yaygınlaştırabilirse o şehirde yaşayanlar o kadar mutlu olabilir. O nedenle burada emeği olan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun' dedi.

'GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞLIK ZIT KAVRAMLAR DEĞİL'

Kara'nın 'Gelenekten Çağdaşa Sanatta Süreklilik ve Dönüşüm' konulu söyleşisi büyük ilgi gördü. İlk olarak söyleşinin moderatörlüğünü gerçekleştiren Prof. Başar, geleneksel ve çağdaş kavramları üzerindeki görüşlerini aktardı. Geleneksel ve çağdaşlık kavramlarının günümüzde sıklıkla kullanıldığına dikkat çeken Prof. Başar, 'Ben bunu riskli buluyorum. Zira bu kavramlar sanat ve kültür tarihinde tartışmalı. Gelenek ve çağdaşlık genellikle birbirine zıt kavramlar olarak gösterilir. Gelenek geçmişi gösterirken, çağdaşlık da bugünü işaret eder. Ama bugün biz biliyoruz ki; teorik anlamda sanat tarihi sosyoloji ve felsefede, iki kavram birbiriyle karşı karşıya değildir. Aslında bu iki kavram; birbirini besleyen, birbiriyle iç içe olan aynı zamanda çok katmanlı ve kaotik bir ilişkiye sahiptir' dedi.

'MİRAS MI YENİDEN YORUMLANACAK BİR ALAN MI?'

Prof. Başar, 'Gelenek sizin için ne ifade ediyor' sorusu ile sözü sanatçı Karl Talip Kara'ya verdi. Sanatçı bu yöndeki görüşünü 'Geleneğin geçmişten devir alınan bir miras mı yoksa yeniden yorumlanabilinecek bir alan mı' doğrultusunda değerlendirdi.

'GELENEK AİDİYATTIR'

Kendisinin Belçika'da doğup büyüdüğünü hatırlatan sanatçı, 'Ben oradaki insanlarla bağ kurabilmek için gelenekten yararlandım. Onlar için önemli olan günler, bayramları anlamaya çalıştım. O nedenle net ilişkiler kurabildim. Gelenek kavramı benim için aidiyettir. Bir yere ait olmaktır' şeklinde konuştu.

'GELENEKSELE ZARAR VERMEZ'

Geleneksel sanatı Batı tarzında yorumlayan Karl Talip Kara, söyleşisinde İslam, Türk ve Batı sanatlarını harmanlamayı sevdiğini kaydetti.

Kara, Türk İslam Sanatının yirmi birinci yüzyılda insanları huzura daha kolay ulaştırdığına yönelik inancını ise tekrarladı. Batının geleneksele zarar vereceği görüşüne katılmadığını ifade eden sanatçı, tersine ön yargıları kırdığı için gelenekselin yaşamasına katkı sunduğunu söyledi.

KARA'DAN SANATSEVERLERE TEŞEKKÜR

Söyleşinin sonunda Karl Talip Kara, konuklardan gelen sorulara yanıt verdi. Kara, Kocaelilerin sanata olan ilgisinin kendisini son derece mutlu ettiğini belirterek, söyleşine olan ilgi için teşekkür etti.

KARL TALİP KARA KİMDİR?

Geleneksel Türk sanatları ile Uzak Doğu sanatını sentezleyen Karl Talip Kara, 1978'de Brüksel'de doğdu. Brüksel'deki Saint-Luc Enstitüsünde güzel sanatlar ve uygulamalı sanatlar okudu. Paris'te güzel sanatlar eğitimi alan Kara, ardından 2010'dan 2012'ye kadar Çin'de Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat eğitiminde bulundu. Dünyanın 38 farklı ülkesinde bulunan Kara, Çin'de sanata olan sevgi ile üç yıl bu ülkede yaşadı. Brüksel, Bakü, Astana, Pekin, Sincan ve İstanbul'da sergiler düzenledi. Sufizme, Osmanlı hat sanatına ve İznik çini sanatına olan ilgisi onun İstanbul'a yerleşmesini sağladı ve kültürel hayatını çok etkiledi. Sanatçı, çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir.