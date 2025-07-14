Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tokat’a bağlantı sağlayan Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi’ni asfalt konforu ile buluşturuyor.ORDU (İGFA) - Karadeniz Bölgesi’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan yol seferberliği devam ediyor. Ekipler iklim şartları ve arazi yapısına göre yolları modernize ediyor. Bu kapsamda Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi’nde çalışan ekipler toplam uzunluğu 6 km olan güzergahta asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

3.3 KM’Sİ TAMAMLANDI

Pelitözü Mahallesi Kızılot Yaylası ile Tokat Bozcalı beldesini birbirine bağlayan, Aybastı iç kısımdan Tokat’a kestirme yol özelliği taşıyan güzergahın 3.3 km’sinde çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların devam ettiği güzergâh kısa süre içerisinde bitirilerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

AYBASTI’YA 6 YILDA 82 KM ASFALT, 27 KM BETON YOL

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Güler’in öncülüğünde geriye kalan 6 yıl içerisinde Aybastı ilçesine 82 km asfalt, 27 km beton yol çalışması yaparak konforlu ulaşımın kapılarını araladı.