Önder Gazetesi kurucusu ve başyazarı Feyzullah Aktan, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bir süredir Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Feyzullah Aktan, 98 yaşında vefat etti.

Feyzullah Aktan; merhume Ümmü Aktan'ın eşi, Doktor Gülder Esim, Gazeteci Oğuz Yaşar Aktan ve Gazeteci Cengizhan Aktan'ın babaları; Doktor Mustafa Esim ve Gazeteci Derya Aktan'ın kayınpederleri; Keşan Belediye Meclisi Üyesi Işıl Irmak Erel, Deniz Bilgin ve Bilgesu Aktan'ın dedeleri idi.

Aktan'ın cenazesi, ikindi vakti Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nden (Büyük Cami) alınarak, Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi olan Feyzullah Aktan; Türkiye Basın Konseyi üyesi, Türkiye Basın Konseyiyle Dayanışma Derneği Üyesi, Trakya Gazeteciler Derneği üyesi ve Edirne Gazeteciler Derneği üyesi olup, 26 Nisan 1962 yılında Lüleburgaz'da yayın hayatına başlayan Önder Gazetesi'ni 1962 yılı sonunda Edirne/Keşan'a taşımış ve Keşan'da yayınını günlük vasıflı gazete olarak sürdürmüştü. 31 Aralık 2019 tarihinde basılı yayınına son veren gazete, www.ondergazetesi.com.tr adresli internet sitesi aracılığıyla yayınını sürdürmekteydi.

Aktan, 2017 yılında TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal'ın önerisiye Trakya Bölgesi'nde 'Örnek Kıdemli Vatandaş' ödülüne aday gösterilmiş ve TÜRYAK tarafından bu ödüle layık görülmüştü.

Eşini 2008 yılında kaybeden Aktan'ın biri doktor, ikisi gazeteci üç çocuğu bulunmakta.