Bir zamanların 'Gelin Evi' programıyla ünlenen ve geçtiğimiz günlerde estetik ameliyat sonrasında yaşamını yitiren ve Bursa'da defnedilen genç sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Delillerin kaybolmaması ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için aile avukatınca mezarın açılması talebi yerinde bulundu. Gerekli tedbirler alınarak açılan mezardan çıkarılan cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.BURSA (İGFA) - Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın estetik ameliyat sonrasında yaşamını yitirmesi olayı ile ilgili hastane ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan şikayetçi olan eşi İskender Özkan'ın avukatı Ayşegül Mermer, Neşe Özkan'ın ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin ortaya çıkması için yargı sürecinin başlatıldığını açıkladı.



Aile avukatı Ayşegül Mermer, Neşe Özkan’ın insan canı hiçe sayılarak geçmişte kalp ameliyatı geçirdiğini beyan etmesine rağmen gerekli tetkikler yapılmadan, riskler konusunda onayı olmadan ameliyata yönlendirilmesi ve doktorunun ameliyat esnasında ameliyathanede olmaması, hastanın durumunu takip etmemesi ile devam eden birçok ihmali Kasti davranışlarla ölüme sebebiyet verdiğinin altını çizdi.

"ŞÜPHELİ OLMASINA RAĞMEN OTOPSİ YAPILMAMIŞTI!"

Av. Mermer, yazılı yaptığı açıklamada, Neşe Özkan'ın ölümünün şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmadığının altını çizerek, "İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özkan’ın Bursa'da bulunan mezarının açılarak otopsisinin yapılması süreçlerinin yürütülmesi talebemiz savcılık tarafından yerinde görülmüştür. Gerekli tedbirler alınarak açılan mezardan çıkarılan cenaze otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledilmiştir. Özkan'ın otopsi işleminin ardından ölümüyle ilgil tüm sorumluların ve ihmallerin açığa çıkacağı kanaatindeyiz" dedi.

Hatırlanacağı gibi, Bursa'da sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, 19 Aralık'ta İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Özel Bilge Hastanesi'nde karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı olmuş, 5 saat süren operasyonu sonrasında kalbi duran Özkan kurtarılamamıştı.