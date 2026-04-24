TBMM, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri incelemek üzere 22 üyeli araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olayların yanı sıra çocukların dijital ortamlarda maruz kaldığı risk ve olumsuz etkilerin kapsamlı şekilde araştırılması için harekete geçti.

21 Nisan 2026 tarihli Genel Kurul'un 84'üncü birleşiminde alınan kararla, söz konusu konuların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca oluşturulacak komisyon, 22 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi, başkanlık divanının seçilmesinin ardından başlayacak ve 3 ay sürecek.

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışmalar yürütebilecek olan komisyon, hem sahadaki olayları hem de dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkilerini mercek altına alacak.

Komisyonun, yaşanan olayların nedenlerini ortaya koyması, çözüm önerileri geliştirmesi ve benzer vakaların önlenmesine yönelik somut tedbirler belirlemesi bekleniyor.