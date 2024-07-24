Tüketiciler, iş yeri alışverişi için 35 milyon dakikadan fazla zaman harcarken alışveriş hacmi geçen seneye göre yüzde 50 arttı. Yılın ilk yarısında platformda en çok satılan ürünler arasında; karton bardak, klasör, Türk kahvesi, çay, kağıt havlu ve fotokopi kağıdı liste başı oldu.İSTANBUL (İGFA) - İşyerlerinin tüm ihtiyaçlarını online ortamda karşılayan Avansas, 2024 yılı ilk 6 ay iş yeri alışveriş trendlerini açıkladı.

2024 yılı ile hızlanan yarı ya da tam zamanlı dönüşe geçen iş yerlerinde yılın ilk 6 ayında en çok Türk kahvesi ve çay içildi.

En çok satılan ilk 5 ürün ise; karton bardak, klasör, fotokopi kağıtları ve kağıt havlu oldu.

İŞ YERİ ALIŞVERİŞİNDE SİPARİŞ SAYISI YÜZDE 50 ARTTI

Yılın ilk 6 ayında en çok satış Mart ayında yapılırken, alışverişler en çok Pazartesi ve Salı günleri gerçekleşti.

2024 yılında iş dünyası, alışveriş için avansas.com’da 35 milyon dakikadan fazla zaman geçirdi. En çok alışveriş İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılırken; bu illeri sırasıyla Kocaeli, Bursa, Tekirdağ ve Antalya izledi. 2024 yılında elektronik kategorisinde en çok satın alınan ürünler ise pil, hesap makinesi, TV Box, mouse ve USB bellek olarak açıklandı.

“YILIN İLK YARISINI YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE BÜYÜMEYLE KAPATTIK"

E-ticarete eğilimin kazandığı ivmeyle birlikte, ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydettiklerini belirten Avansas Genel Müdürü Ahmet Güleç, “E-ticaret, son yıllarda en çok büyüyen sektör haline geldi; bu süreçte farklı yaş gruplarından ve ekonomik düzeyden tüketiciler sektöre giriş yaptı. Büyüyen e-ticaret sektörü, pazar hacmini yükseltmesinin yanında tüketici tarafındaki birçok tabuyu da ortadan kaldırdı. Avansas olarak; müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak amacıyla sipariş teslim sürecini geliştirmek için yatırımlarımızı artırıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50’nin üzerinde büyürken, tüketicilere en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformlarının belirlendiği ECHO Awards’ta da Ofis-Kırtasiye kategorisinde en iyi e-ticaret platformu seçildik” dedi.