Nur Esin'in YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan şaşırtan itiraflar geldi; "Sevgilimin aldattığını ağız florasından ve hatta..."

İSTANBUL (İGFA) - Pandemi döneminde yaptığı tartışmalı "Türklerin genetik bağışıklığı" iddiasıyla adını geniş kitlelere duyuran Prof. Dr. Oytun Erbaş, o günlerden bu yana kamuoyunun dikkatini çeken sıra dışı açıklamalarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle hızla çürütülen bu iddiasının ardından da eleştirilerin odağı olmaktan kurtulamayan Erbaş, bu kez ilişkiler üzerine yaptığı çarpıcı yorumlarla gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Nur Esin'in YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Erbaş, ilişkilerdeki sadakat konusuna kendine has, bilimsel temeli tartışılır bir bakış açısı getirdi. Sevgilisinin kendisini aldattığını "ağız florasından" anlayabileceğini iddia eden Erbaş, bu sözleriyle izleyenleri ve sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü.

"Sevgilim başka biriyle öpüştüğünde ağız florasından anlarım" şeklindeki iddiası, ilişkilerde "güven" kavramını bambaşka bir boyuta taşıdı. Ancak Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın şaşırtıcı açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. İddialı söylemlerini bir adım daha öteye taşıyan Erbaş, "Kadının beni aldattığını dışkısından anlarım" diyerek adeta "yok artık" dedirtti. Bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede büyük bir yankı uyandırırken, tıp ve bilim çevrelerinde de şaşkınlıkla karşılandı. Erbaş'ın bu "analitik" yaklaşımı, ilişkilerde yeni bir "güvenilirlik testi" mi öneriyor yoksa tamamen spekülatif bir iddia mı, şimdilik merak konusu olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın bu ilginç itirafları, pandemi dönemindeki tartışmalı açıklamalarının ardından yeniden gündeme oturmasına neden oldu. Bilimsel dayanağı sorgulanan bu tür açıklamaların,

kamuoyunda nasıl bir etki yaratacağı ise zamanla görülecek. Ancak görünen o ki, Prof. Dr. Erbaş, sıra dışı söylemleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam edecek.