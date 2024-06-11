Nilüfer Belediyesi ile Sofra Compass Grup, engelli vatandaşların istihdamını artırmak için iş birliği protokolü yaptı. Protokolle, engelli vatandaşların istihdam artışının yanı sıra toplumsal fırsat eşitliğine katkı da hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ile Sofra Compass Grup, önemli bir sosyal sorumluluk projesi için ilk adımı attı. Engelli vatandaşların toplumsal hayatın içinde daha aktif rol almaları ve istihdamlarının artırılmasına yönelik gerçekleştirilen protokolle Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin üçüncü katında Bizim Ev Kariyer Merkezi, eğitim planlarına uygun şekilde düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Kariyer Merkezi iş koçları, eğitimleri planlayacak ve Sofra Grup’un branş eğitmenlerine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirecek. Down sendromu, otizmi ve zihinsel engeli olan bireylerin işe hazırlık eğitimleri tamamlandıktan sonra da Sofra Grup’un hizmet verdiği özel sektör şirketlerinde temizlik, catering, yiyecek ve içecek hazırlama ve veri giriş personeli olarak istihdamları sağlanacak.

Konuyla ilgili iş birliği protokolü Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleşti. İmza töreni öncesinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, engelli vatandaşları önemsediklerini belirterek, konuyla ilgili çalışma başlatan şirket ve yöneticilerini tebrik etti. Konuyla ilgili ihtiyacın farkında olduklarını belirten Özdemir, bu tür çalışma ve projeleri arttırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Sofra Compass Grup Bursa Bölge Direktörü Aydın Yarıcı ise çok güzel bir projenin hayata geçtiğini belirterek, kendilerinin de farkındalık oluşturmayı istediklerini kaydetti. Yola çıkarken Nilüfer Belediyesi’nin tecrübesinden faydalandıklarını da dile getiren Yarıcı, Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Sofra Compass Grup Bursa Bölge Direktörü Aydın Yarıcı’nın protokolleri imzalamasının ardından toplumsal fayda odaklı proje hayata geçti.

