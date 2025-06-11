NİLSEM’in Ataevler Mahallesi’nde bulunan merkezinde eğitim alan kadınlar, yıl boyunca öğrendikleri el sanatlarını sergilediler. Bu yıl ilki düzenlenen NİLSEM Ataçarşı sergisi katılımcılardan büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi’nin (NİLSEM) Ataevler Mahallesi’ndeki merkezinde yıl sonu sergisi düzenlendi. Ataevler, İhsaniye, 23 Nisan gibi Nilüfer’in çeşitli mahallelerinden 100 kadının katıldığı eğitim programlarında, dikiş, örgü, gümüş kazaziye, miyoki takı ve çanta yapımı gibi çeşitli el sanatları öğretildi.

Ataçarşı’da bulunan NİLSEM merkezinde gerçekleştirilen ve bu yıl ilki düzenlenen serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy, Ataevler Mahalle Muhtarı Sabiha Güneş ve kursiyerler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, kadınların üretmesinin önemine vurgu yaparak, “Bu kurslara katılan kadınlarımızın unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını öğrenmesi çok kıymetli. Üretmekten asla vazgeçmeyin. Güçlü kadın, güçlü toplumdur” dedi.

Ataevler Mahalle Muhtarı Sabiha Güneş de NİLSEM’in mahalleye kazandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen sergide, kadınların el emekleri ile ürettikleri eserler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.