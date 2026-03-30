ABD genelinde 50 eyalette düzenlenen 'No Kings' protestolarına milyonlar katılırken, New York'ta da 'No War, No Kings, No ICE' yürüyüşü geniş katılım ve güçlü sloganlarla dikkat çekti.

abdpost / ABD (İGFA) - ABD genelinde 50 eyalette eş zamanlı düzenlenen 'No Kings' protestolarında milyonlarca kişi, yönetim politikaları, artan yaşam maliyetleri ve İran ile süren gerilim nedeniyle sokaklara çıktı. ABDPost.Com'un özel haberine göre ülke çapındaki bu protesto dalgasının önemli merkezlerinden biri de New York oldu.

YÜRÜYÜŞ CENTRAL PARK'TAN BAŞLADI

New York'taki protestoyu ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli aktardı. Yörekli'nin aktardığı bilgilere göre, kentte düzenlenen 'No War, No Kings, No ICE' (Savaşa Hayır, Krala Hayır, ICE'a Hayır) protestosu Central Park'ın 7. Cadde girişinden başladı. Yürüyüş, 38. Cadde boyunca ilerleyerek şehir merkezine doğru devam etti.

Gösteriye binlerce kişinin katıldığı, yürüyüş boyunca yoğun bir kalabalığın oluştuğu gözlemlendi. ABDPost.Com'un haberine göre protesto kortejine polis ekiplerinin eşlik ettiği ve etkinliğin genel olarak kontrollü şekilde sürdüğü bildirildi.

SLOGANLAR ÖNE ÇIKTI

Yürüyüş sırasında protestocular sık sık sloganlar attı; 'No War, No Kings, No ICE' sloganları öne çıktı. 'Özgürlük yolunda yürüyoruz, bizi geri döndürmesine izin vermeyeceğiz' ve 'Yürümeye devam edeceğiz, konuşmaya devam edeceğiz' ifadeleri kalabalık tarafından hep bir ağızdan dile getirildi.

Gösteride savaş karşıtı söylemler ile göçmen politikalarına yönelik eleştiriler ön plana çıktı. ICE uygulamalarına tepki gösteren protestocular, daha insani politikalar talep etti.