Çiğli Belediyesi, Narin Güran’ın adını Küçük Çiğli Mahallesi’nde yapılacak olan parkta yaşatacak. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, “Bu park ve yol projesi ile hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir alan sunmayı hedefliyoruz. Narin Güran’ın adını yaşatacak bu park, aynı zamanda toplumumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyecek” dedi.

İZMİR(İGFA) - Çiğli Belediyesi, Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın adını Küçük Çiğli Mahallesi 8714/3 Sokak’a yapılacak olan park ile ölümsüzleştirecek. Daha önce eski pazar yerine kaçak olarak inşa edilen idari bina, kafeterya ve oturma alanlarının bulunduğu metruk yapılar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkılarak, bu alan park ve yol olarak yeniden projelendirildi. Bu anlamlı proje ile Narin Güran’ın hatırası yaşatılacak. Başkan Onur Emrah Yıldız, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 5 bin 500 metrekarelik alanda park, kafe, yürüyüş alanı gibi birçok proje mahalleye kazandırılacak.

2 METRELİK NARİN ANITI

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alan üzerinde yer alan Narin Parkı’nda 230 metre kare yeni nesil oyun grupları yer alacak. Bunun yanında Narin’in anısını yaşatmak adına da 2 metrelik bir anıt dikilecek.

PARKIN İÇERİSİNDE YÜRÜYÜŞ YOLU VE DİNLENME ALANLARI YER ALACAK

Proje kapsamında, 300 metrekarelik bir yürüyüş yolu, toplam 7 adet pergoleli oturma alanı ve çeşitli oturma bankları yer alacak. Ayrıca, yeşil alanlarda çeşitli ağaçlar dikilecek ve rulo çim serimi yapılacak. Öte yandan parkın içerisinde bir de kafeterya yer alacak. Hayata geçirilecek Narin Güran Parkı'nın yanı sıra, çevrede gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmalarıyla bölgeye yeni bir çehre kazandırılacak. Proje kapsamında, 2 bin 500 metrekare yol ve 600 metre kaldırım taşı da döşenecek.

“NARİN’İN ADINI YAŞATACAĞIZ”

Diyarbakır’da hayattan koparılan Narin’in adını taşıyan bu parkın umudun, adaletin ve eşitliğin sembolü olacağını ifade eden Başkan Yıldız, “3 bin metrekarelik alanda, bizleri derinden sarsan Narin’imiz adına bir park yapıyoruz. 8 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden pırıl pırıl evladımızın adı burada yaşayacak. Umarım ki bir daha bu ülkede Narin’ler hayatını kaybetmez. Bu park ve yol projesi ile hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir alan sunmayı hedefliyoruz. Narin Güran’ın adını yaşatacak bu park, aynı zamanda toplumumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyecek” dedi.

MAHALLENİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Projeyi en kısa sürede tamamlayarak Çiğli halkının hizmetine sunacaklarını ve yapılacak projenin iki etaplı olduğunu belirten Başkan Yıldız “Çalışmaların nihayetinde Küçük Çiğli Mahallemiz ile Anadolu Caddesi arasında trafiği rahatlatmak amacıyla yeni bir ana arter kazandıracağız. Öte yandan bu alana yapacağımız parkımız ile özellikle yaşlılarımız için oturma alanlarımız olacak. Çocuklarımızın oldukça rahatça oynayabilecekleri bir alan yaratacağız” diye konuştu.

Belediyenin öz kaynakları ile bu projeyi hayata geçirmekten dolayı gurur duyduğunu kaydeden Başkan Yıldız, “Küçük Çiğli Mahallesi’nin yıllardır özlemini çektiği büyük bir rekreasyon alanı ve sosyal tesise kavuşacaklarının müjdesini vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendi öz kaynaklarımız ile böyle bir yatırımı yapmış olmaktan da gurur duyuyorum. Verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.