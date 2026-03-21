Adana Valisi Mustafa Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ADANA (İGFA) - Adana Valisi Mustafa Yavuz, manevi iklimiyle gönülleri arındıran ramazan ayını geride bırakırken; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunun hep birlikte yaşandığını kaydetti.

'Bayramın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum' ifadelerini kullanan Yavuz şu mesajı paylaştı: 'Bayram günleri; milletimizin asırlardır yaşattığı köklü geleneklerin, güçlü dayanışma ruhunun ve ortak değerlerimizin en güzel şekilde hayat bulduğu zamanlardır. Sevgi, saygı ve hoşgörünün pekiştiği; kırgınlıkların geride bırakılıp gönüllerin yeniden buluştuğu, paylaşmayı ve dayanışmayı hayatımızın merkezine aldığımız bu anlamlı günler, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren önemli bir kültürel mirastır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu günlerde aynı sofrayı paylaşmanın verdiği mutlulukla birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenmektedir.

Misafirperverliğimizin pekiştiği, dostluk ve kardeşliğimizin derinleştiği, sabır ve merhamet duygularımızın çoğaldığı bu müstesna günlerde, hiçbir ayrım gözetmeksizin hepimiz ortak değerlerimiz etrafında buluşuruz. Bu buluşma; kadim geleneğimizi geleceğe taşımamızın en anlamlı vesilesidir. Aile büyüklerimizi, komşularımızı, öksüz ve yetim yavrularımızı hatırlamak; geleneklerimizi yaşatmak ve gönül köprülerimizi güçlendirmek, bayram değerlerimizi nesiller boyu devam ettirmemizin en güzel yoludur.

Bayram sevincimize gölge düşmemesi ve mutluluklarımızın yarım kalmaması adına bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını özellikle rica ediyorum. Adanalı hemşehrilerimizin bu günleri huzur ve güven içinde geçirebilmesi için ilimizde gerekli tüm tedbirleri aldığımızı ifade ediyor; görev başında bulunan tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere kıymetli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Birliğimizin ve kardeşliğimizin daim olduğu, ülkemizin her köşesinde huzur ve esenliğin hâkim olduğu; milletimize birlik ve dirlik, insanlığa barış ve umut getiren nice bayramlara sağlıkla ulaşmayı diliyorum.'

Bayramımız kutlu, birliğimiz daim olsun.