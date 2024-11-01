Murat Kurşun, eşi Asena ile Azize’de unutulmaz bir geceye imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Asena Hanım, gecikmiş doğum günü hediyesi olarak eşine özel tasarlanmış, zarif bir yüzük hediye etti.

Romantik anların yaşandığı bu özel kutlama, mekândaki konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Kurşun, doğum günü kutlamasının yanı sıra dijitalde dinlemesi 2 milyonu bulan bir dönem Seda Sayan’ın da seslendirdiği “Dönsen Bile” şarkısı için de bir kutlama düzenledi.

Murat Kurşun ve eşi Asena, romantik jestleri ve coşkulu kutlamalarıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Çift, bu özel gecede mutluluğunu dostlarıyla paylaşarak, müzik ve aşk dolu anılar biriktirdi.