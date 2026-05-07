Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kalesi içerisinde yapımı süren 'Mülhem Kayseri Mutfağı' projesini yerinde inceledi. Proje, kentin köklü mutfak kültürünü tarihi atmosferle buluşturacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını gastronomiyle buluşturacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kayseri Kalesi içerisinde yapımı devam eden 'Mülhem Kayseri Mutfağı' projesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sahada incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'a inceleme ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık eşlik etti.

Proje süreci ve gelinen son durum hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Büyükkılıç, Kayseri'nin çok katmanlı tarihine dikkat çekerek, Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze ulaşan kalenin, şehrin en önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Projenin, bu eşsiz mirası koruyarak değerlendirme anlayışıyla yürütüldüğünü belirten Büyükkılıç, 'Şehrimizin onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış köklü tarihinin en önemli miraslarından biri olan Tarihi Kayseri Kalesi'nde, KAYTUR marifetiyle hemşehrilerimize hizmet verecek olan Mülhem'de incelemelerde bulunduk. Amacımız; çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak yaz döneminde hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi yöresel, kaliteli, konforlu ve keyifli hizmetle buluşturmaktır' diye konuştu.

Tarihi dokunun korunarak modern bir konseptle hayata geçirilen proje, Kayseri'nin gastronomi değerlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

'Mülhem Kayseri Mutfağı' projesi, KAYTUR aracılığıyla işletilecek ve yüksek hizmet standartlarıyla ziyaretçilere sunulacak. Proje kapsamında, Kayseri'nin geleneksel yemekleri uygun koşullarda hazırlanarak modern sunumlarla misafirlere ikram edilecek.

Aynı zamanda bir Mutfak Sanatları Merkezi markası olarak konumlandırılan tesisin, yalnızca bir restoran olmanın ötesine geçerek kültürel bir deneyim alanı sunması hedefleniyor. Kayseri mutfağının zenginliğini yansıtan proje, tamamlandığında hem şehir sakinleri hem de turistler için cazibe merkezi olacak.