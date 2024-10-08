Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’da 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale ve Çocuk Korosu bölümlerinde öğrenci yetiştiren Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreni ile gerçekleşti. Açılış töreninde Türk Halk Müziği Bölümü dinletisi, Halk Dansları ve Bale Bölümü gösterisi izleyicilerle buluştu.

2015 yılından bugüne 285 mezun veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılına Türk Halk Müziği 35, Türk Sanat Müziği 44, Türk Halk Dansları 110, Tiyatro 98, Bale 65, Çocuk Korosu 59, Modern Dans 15 olmak üzere 426 öğrenci ile başladı.

“YENİ DÖNEM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ”

Açılış töreni öncesi konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü öğretmeni Ensar Esber, “Yeni bir döneme başlıyoruz çok heyecanlıyız. Öğrencilerimiz için bir yaş sınırımız var 9-45 yaş arası. Sınavları kazanan öğrencilerimiz gruplarımıza dahil oluyor. Bu şekilde dönem boyunca eğitimlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

“BALEYE GİDEN KIZIM SAYESİNDE BURADAKİ AİLEYE DAHİL OLDUM”

Halk Dansları öğrencisi Ekin Türkmen, “ 36 yaşındayım bu yıl sınavları kazandım ve yeni dönemde eğitimlere başlayacağım. Bale bölümüne giden konservatuvar öğrencisi kızım sayesinde buradaki aileyi tanıyıp ben de sahne tozundan faydalanmak istedim. Öncesinde halk dansları ile ilgiliydim zaten bu sebeple de bu yıl burada alacağım eğitimler için çok heyecanlıyım.”

“SAHNEDE BULUTLARIN ÜSTÜNDE GİBİ HİSSEDİYORUM”

Bale Öğrencisi Cemre Küreci, “12 yaşındayım 10 yıldır bale yapıyorum. Annemin anlattığı bir bale hikayesi ile baleye başladım. Sahnede kendimi bulutların üstünde gibi hissediyorum. Hocalarımız da bizlerle çok ilgili. Yeni dönem için de oldukça heyecanlıyım.” şeklinde konuştu.

“KIZIMIN SAHNEDEN OLMASI ÇOK GURUR VERİCİ”

Veli Nurhayat Kocatürk Kapucu: “Bale yapan kızımı izlemek için geldik. 6 yıldır bale bölümüne devam ediyor. Kızımın ilgisinin olduğunu fark edince özel bir kursla başlamıştık. Kursta aldığı eğitim sayesinde konservatuvar bale bölümü sınavını kazandı. Tabi kızımızın sahnede olması çok gurur verici, tüylerimiz diken diken oluyor. Bu şekilde başarılar elde etmesi ebeveyn olarak bizleri çok mutlu ediyor.”

“SANATA VE MÜZİĞE ADANMIŞ NESİLLER MEZUN ETTİK”

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın çok büyük bir aile olduğuna değinen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı, “Konservatuvarımız Büyükşehir’in kurulmasından sonra kurulan köklü bir kuruluşumuz. 2015 yılında 48 öğrenci ile başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarımız, bugün 426 öğrenciye kavuşmuş durumda. Sanata ve müziğe adanmış yeni nesiller mezun ettik. Tiyatrodan, baleye, modern danstan çocuk korolarına kadar çok geniş bir yelpazeyi içeriyor. Burada çok büyük bir emek ve adanmışlık var. Büyükşehir Belediyesi’nin böyle işlerinin olması da bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bizler de bu tarz çalışmalarda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

“SANATÇININ YANINDA OLACAĞIZ”

Açılış töreninde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice, “Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ gerçekten sanat önemli. Bu şiarla yola çıkarak Muğla Büyükşehir Belediyesi, sanatçının ve sanatseverlerin yanında olacaktır.” şeklinde konuştu.