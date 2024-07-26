Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, paylaşımını "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" başlığıyla yaptı.

Gümrük'ten kaçak avı! Gümrük'ten kaçak avı!

https://twitter.com/tcsavunma/status/1816774087462604913

Kaynak: igf